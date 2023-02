Już 27 lutego będzie można dać z siebie coś dobrego w Gorzowie Wlkp. Przed NoVa Parkiem stanie Krwiobus, w którym odbędzie się akcja oddawania krwi.

W Krwiobusie będzie można podzielić się tym niezastąpionym płynem i uratować czyjeś życie.

Krwiodawcy otrzymają też słodkie upominki.

Zdobędą także szansę na dwa dni wolne od pracy.

27 lutego Krwiobus stanie przed głównym wejściem do NoVa Parku od strony Dominanty, a oddawanie krwi będzie możliwe od godziny 9.00 do 12.00. Akcja przeprowadzona zostanie we współpracy z gorzowskim Oddziałem Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Oddać krew tego dnia będzie mogła każda osoba będąca w wieku od 18 do 60 lat (lub 65 w przypadku kolejnego oddawania krwi), ciesząca się dobrym zdrowiem i ważąca co najmniej 50 kg. Niezbędne jest również posiadanie przy sobie dowodu tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu. Pobranie krwi będzie wykonane w sposób bezpieczny i komfortowy dla dawcy, o co zadba profesjonalna ekipa medyczna z Krwiobusa. Każdy, kto oddał krew otrzyma słodki upominek w postaci czekolady oraz wyniki bezpłatnych badań, a dodatkowo może uzyskać od pracodawcy dwa dni wolnego.

Krew w wielu przypadkach jest niezastąpionym lekiem, dlatego ta inicjatywa jest niezwykle ważna. Oddawanie krwi nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, a może uratować ludzkie życie, dlatego warto włączyć się w tę akcję i pomagać innym. Cieszymy się, że NoVa Park może wspierać to wspaniałe przedsięwzięcie. Kreowanie wokół naszego centrum wspierającej i troszczącej się o siebie nawzajem społeczności jest jednym z naszych głównych celów – mówi Anna Szcześniak, Senior Marketing Specialist CH NoVa Park.

Na dobę przed oddaniem krwi należy dobrze nawodnić organizm, wypijając ok. 2 litrów płynów (wody lub soków), a poza tym bezwzględnie trzeba zrezygnować ze spożywania alkoholu i palenia papierosów. Pełna lista przeciwwskazań do oddania krwi znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi.

Krwi nie da się zastąpić żadnym innym płynem, a w przypadku urazów i rozległych operacji oraz wielu chorób jej przetoczenie jest jedynym ratunkiem dla życia.

Centra krwiodawstwa nieustannie zachęcają do jej oddawania, bowiem wśród niektórych grup nierzadko występuje alarmująco niski stan zapasów.

Obecnie największe jest zapotrzebowanie na krew z grup O RhD-, BRhD- oraz AB RhD-. Dlatego zdecydowanie warto 27 lutego wybrać się do NoVa Park i przy okazji codziennych zakupów oddać krew i zostać superbohaterem dnia codziennego.

