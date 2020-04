Kryzys katalizatorem zmian w CCC

Grupa CCC opublikowała skonsolidowany raport za I kwartał 2020. Wyniki w tym okresie były pod ogromnym wpływem marca, w którym zamknięte zostały sklepy stacjonarne, a sprzedaż odbywała się tylko w internecie. Największa spółka obuwnicza Europy Środkowej zanotowała 340 mln zł straty netto w tym czasie. Przychody spadły o 7 proc. do 965 mln zł.

- Obecny kryzys to katalizator zmian w firmie, które zaprocentują w przyszłości i wierzę, że długoterminowo umocnią naszą pozycję rynkową. W niewiele ponad miesiąc wykonaliśmy ogrom pracy, by zabezpieczyć sytuację finansową firmy oraz miejsca pracy. Dzięki obniżeniu kosztów, odroczeniu płatności i otrzymaniu pomocy rządowej jesteśmy dobrze przygotowani do funkcjonowania w rzeczywistości po odmrożeniu gospodarki – ocenił Marcin Czyczerski, prezes CCC.

- Za nami jest już stabilizacja finansowania, która była dużym wyzwaniem i mocno nas pochłaniała w ostatnim czasie. Udało nam się w rekordowym tempie porozumieć się z bankami, instytucjami finansującymi i obligatariuszami co do finansowania. Co ważne, udało nam się także przygotować i przegłosować emisję akcji przy braku jednomyślności wśród akcjonariuszy – mówił podczas konferencji Marcin Czyczerski.

