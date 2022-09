Kryzys zabiera moc centrom handlowym. Będzie lockdown energetyczny?

Testy przeprowadzane przez właścicieli nieruchomości potwierdzają: zaplanowane plany dostaw mocy nie wystarczą, by biura, galerie i centra handlowe mogły normalnie działać.

Przed nami kolejne - po pandemicznych - zamknięcia obiektów biurowych i handlowych - ostrzega PRCH.

W ocenie branży plany ograniczania mocy przygotowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych nie zapewniają możliwości działania obiektów komercyjnych.

Obawy branży potwierdzają próby, przeprowadzane przez właścicieli w galeriach handlowych.

Na potwierdzenie tego faktu jeden z członków PRCH i zarazem właściciel centrum handlowego wykonał test pracy obiektu w warunkach znacznego ograniczenia poboru mocy.

Na godzinę bardzo mocno ograniczył zasilanie obiektu. Podczas swojej próby sprawdzał kolejne możliwości jak największego zredukowania poboru energii.

W ten sposób w galerii wyłączał kolejno: oświetlenie, ruchome schody, windy i podobne.

Wyłączył również klimatyzację i wentylację mechaniczną, całkowicie rezygnując z instalacji HVAC - inteligentnych, energooszczędnych systemów budynkowych, odpowiedzialnych za komfort cieplny użytkowników. Systemy te regulują zarówno temperaturę, jak i wilgotność powietrza panującą na terenie obiektu.

Przeprowadzone przez właściciela testy wykazały, że nawet przy wyłączonej wentylacji obecnie obiekt może pracować maksymalnie do 14./15. stopnia zasilania.

Ale nie w stopniu zasilania 12 - czyli w pierwszym stopniu wprowadzania ograniczeń.

Moc maksymalna dla galerii handlowych

To dlatego, że dla 12. stopnia zasilania prawo wprowadziło pojęcie "mocy maksymalnej". Dla każdego obiektu komercyjnego tę moc liczy się podobnie: trzeba odrzucić trzy okresy o najwyższym zużyciu energii, a z pozostałych 9. mięsięcy wyliczyć średnią arytmetyczną.

Branża sygnalizuje, że to wadliwy sposób wyznaczania limitów mocy.

Po pierwsze, rzecz w tym, że obiekty komercyjne zużywają najwięcej prądu latem, kiedy intensywnie pracują urządzania wentylacyjno-klimatyzacyjne. A brak ujęcia miesięcy z największym zużyciem prądu istotnie zniekształca wysokość średnich arytmetycznych, czyli realnych potrzeb energetycznych tych obiektów.

Po drugie - wartość mocy maksymalnej dla każdego z obiektów komercyjnych ma być wyliczana w oparciu o dane pochodzące z roku w 2021. A przecież był to czas pełen ograniczeń, związanych z Covid-19. Zatem na bardzo niski pobór energii w pozostałych miesiącach tego roku ogromny wpływ miały zamknięcia obiektów handlowych a także brak części najemców, normalnie operujących w tych obiektach.

Ograniczenia vs. lockdown energetyczny

Zdaniem branży dane obrazujące zużycie mocy nie oddają rzeczywistości także dlatego, że właściwie w żadnym z miesięcy nie biorą pod uwagę normalnych zużyć energii, pochodzących od lokali gastronomicznych, kin i normalnie działającej rozrywki.

Branża podkreśla, że ponieważ w 2021 r. i okresy lockdownów i pracy zdalnej powodowały znacznie obniżone pobory mocy w obiektach. Dlatego dzisiejsze obliczanie mocy maksymalnej na bazie tego właśnie, nietypowego roku, prowadzi do znaczącego rozdźwięku pomiędzy wyznaczonymi wg. prawa poborami maksymalnymi mocy a rzeczywistym poborem energii przy normalnych, pełnych operacjach obiektu.

Branża postuluje, by rokiem referencyjnym dla obliczeń zużycia był dla niej rok 2019, pokazujący rzeczywistość nie zakłóconą pandemicznymi zamknięciami i prawidłowe zużycia energii w obiektach komercyjnych.

I alarmuje, że w przeciwnym razie ograniczenia w dostawach mocy sprawią, że znowu to właściciele obiektów i zarządcy nieruchomości handlowych będą musieli zmierzyć się z finansowymi skutkami restrykcji pandemicznych. Czyli z konsekwencjami pandemii, które spadną na nich kolejny raz.

Inżynieria sanitarna potrzebuje mocy

Długofalowe działanie centrum handlowego w warunkach tak restrykcyjnych obostrzeń energetycznych nie jest możliwe. Przecież wentylacji w takim obiekcie nie można wyłączyć na stałe.

Musi być przywracana co najmniej okresowo, tak, aby zapewnić bieżącą wymianę powietrza - kluczową zarówno dla zdrowia użytkowników centrum, jak i bezpieczeństwa sanitarnego samych obiektów.

Brak dostępu do świeżego powietrza u ludzi prowadzi bowiem do zaostrzenia objawów chorobowych.

Brak rozprowadzania świeżego powietrza w budynku sprawia, że wilgoć gromadzi się na murach, doprowadzając do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniach.

Galerie handlowe chcą działać

Aby obiekt handlowy czy biurowy mógł normalnie operować, musi móc dzielić się energią z najemcami.

60 proc. dostarczanej mu mocy zużywają właśnie działające w nim indywidualne firmy. Prąd wykorzystują do prowadzenia swoich własnych procesów, związanych z działalnością handlowo-usługową, prowadzoną w godzinach pracy obiektu.

Lwia część energii w obiektach komercyjnych wykorzystywana jest dla zapewnienia usług klientom: gotowania potraw, zasilania kas i innych niezbędnych urządzeń biznesowych.

Zatem po wyłączeniu tych systemów i urządzeń w centrum handlowym nie ma możliwości większej redukcji poboru mocy.

A kiedy wszystkie opcje zostają wyczerpane, prowadzenie działalności nie jest dłużej możliwe.

Ograniczenie dostaw energii do obiektu oznacza zatem zamknięcie działalności tysięcy przedsiębiorców, w tym małych i średnich firm.

Jedyną drogą dostosowania się do wprowadzonych prawem planów zasilania jest ewakuacja i całkowite zamknięcie obiektu do chwili przywrócenia obiektowi niezbędnej do działania mocy.

Branża sygnalizuje, że jej kolejne zamknięcie - po utraconych miesiącach w 2021 r. - to ryzyko miliardowych roszczeń najemców i właścicieli obiektów z tytułu utraconych przychodów, które zdaniem sektora poszkodowane firmy będą kierować do Skarbu Państwa.

Stopień zasilania 12

Komunikaty dotyczące stopni zasilania były normą w latach 80. Lata 90. przyniosły dobrostan energetyczny, przerwany w roku 2015 r. Głośno było wówczas o odbiorcach komercyjnych, którzy latem tego roku nie zastosowali się do wymaganych ograniczeń energii. Szef Urzędu Regulacji Energetyki wszczął postępowania karne wobec nich. Później sytuacja znowu się unormowała.

Stopnie zasilania są miarą ograniczeń w dostarczaniu elektryczności do odbiorców.

Rozmiary planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej zawarte są w planach ograniczeń. Definiowane są one etapowo, w kolejnych stopniach zasilania, począwszy od stopnia 11 aż do 20.

Stopień zasilania 11 to pełny dostęp odbiorcy do przyznanej mu mocy, którą określa umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji / umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Stopnie zasilania 12. - 19. mają za zadanie miarowe obniżanie mocy elektrycznej, pobieranej przez odbiorcę.

Dopiero stopień 20. definiuje możliwość poboru mocy do ustalonego umową minimum - tzw. "mocy bezpiecznej", która nie powoduje zakłóceń ani zagrożeń w obiektach.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest organem kontrolującym odbiorców, badając, czy stosują się oni do obowiązujących ograniczeń.

Dostawy mocy zimą 2022

Polska Rada Centrów Handlowych alarmuje: plany ograniczeń dostaw mocy, przygotowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych już w chwili ich wprowadzenia stworzą realne zagrożenie dla normalnego operowania obiektów biurowych i handlowych.

Zmiany związane z dostawami energii w poszczególnych stopniach zasilania zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia z dnia 8 listopada 2021 r. "w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła".

Organizacje branżowe jednoznacznie wskazują, że chodzi o to, że zastosowanie obowiązującego prawa zimą spowoduje brak możliwości zapewnienia ciągłości procesów w obiektach.

Ich spostrzeżenia potwierdzają próby, przeprowadzane przez właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Sektor zwraca uwagę na fakt, że obecnie moc pobierana przez obiekty komercyjne jest wyższa, niż ta określona w Rozporządzeniu dla 12. stopnia zasilania.

Zrzeszeni w największych organizacjach branżowych właściciele nieruchomości komercyjnych sygnalizują, że już dzisiaj w przypadku wprowadzenia np. 15. stopnia zasilania budynki te trzeba będzie zamknąć, a użytkowników poprosić o natychmiastowe opuszczenie obiektu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl