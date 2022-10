Teraz jest najlepszy czas na to, aby rozwinąć Grupę AB Development tak, jak kiedyś rozwinąłem sieć Bobby Burger - mówi portalowi PropertyNews.pl Krzysztof Kołaszewski, który porzucił gastronomię dla nieruchomości.

Jako student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został Pan współwłaścicielem sieci Bobby Burger. Czy kierował się Pan bardziej swoim upodobaniem do biznesu czy do gastronomii?

Krzysztof Kołaszewski, prezes zarządu, AB Development: Pochodzę z bardzo przedsiębiorczej rodziny. Obserwując moich rodziców, aktywnych w świecie biznesu, wiedziałem, że chcę stworzyć coś swojego – tak jak oni. Ścieżkę zawodową zacząłem budować dość wcześnie, bo już na II roku studiów. Miałem wtedy bardzo dużo zapału, ambicji i niezależności. Nie chciałem iść po linii najmniejszego oporu, dołączając do rodzinnej firmy – zatrudniłem się w food trucku, w którym serwowaliśmy burgery. W tamtym czasie, czyli około 2012 roku, w Polsce zaczynał się burgerowy boom. Prowadziliśmy jeden z pierwszych food trucków z burgerami w Warszawie. Widząc to rosnące zainteresowanie stwierdziłem, że chcę być częścią tej rewolucji! Za środki pożyczone od rodziny, odkupiłem 49 proc. firmy i zostałem wspólnikiem Bogumiła Jankiewicza i współwłaścicielem Bobby Burgera.

Branża gastronomiczna pochłonęła mnie na blisko dziewięć lat – nieco z przypadku, ale była to świetna przygoda. Z sukcesem rozwinęliśmy firmę od jednego food trucka do dobrze prosperującej, dochodowej sieci burgerowni.

Czy tak poważny krok był dla młodego studenta skokiem na głęboką wodę?

Prowadzenie firmy związanej z gastronomią nie było łatwym zajęciem, zwłaszcza dla 20-latka, dla którego było to pierwsze, poważne doświadczenie zawodowe. Jednak swojego wejścia w świat biznesu, w tak młodym wieku, nie odbieram jako skok na głęboką wodę. Zapewne dlatego, że nie musiałem tego robić, ale bardzo chciałem. Jest to zapewne wynik mojej ambicji, ale także w dużym stopniu to kwestia genów. Moi rodzice, odkąd pamiętam byli związani z biznesem i od zera rozwijali swoje firmy. Jako dziecko obserwowałem to z fascynacją i wiedziałem, że kiedyś także będę prowadził swój biznes. Co więcej, zawsze trochę wyprzedzałem swój wiek. Etap studencki tak naprawdę przerobiłem w liceum, gdzie wyrobiłem sobie najwięcej przyjaźni i wiodłem bujne towarzyskie życie. Zawsze byłem także bardzo przedsiębiorczy i uznałem, że studia to dobry moment na rozpoczęcie pracy.

AB Development to firma założona przez Pana rodziców: Anetę i Krzysztofa (Seniora) Kołaszewskich. Udziałowcem w firmie, a także inwestorem Home Concept Design Park w Katowicach, jest także Pana brat – Marcin. Czy wchodząc do rodzinnej firmy kierował się Pan poczuciem obowiązku czy chęcią rozwoju?

Temat dołączenia do Grupy AB Development w mojej rodzinie często pojawiał się w luźnych rozmowach.

Założeniem moich rodziców było stworzenie firmy, która będzie długowieczna i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie sposób się nie zgodzić, że powołanie mnie na stanowisko prezesa zarządu jest krokiem w kierunku przyszłej sukcesji.

Nigdy jednak nie wywierano na mnie presji, że muszę to zrobić, co potwierdza fakt, że przez blisko 10 lat szedłem swoją drogą. Rynek nieruchomości komercyjnych obserwuję jednak od lat, branża wykończenia i aranżacji wnętrz obecnie przeżywa rozkwit. Wpłynęło to na moją decyzję i przyspieszyło dołączenie do rodzinnej firmy. Teraz jest najlepszy czas na to, aby rozwinąć tak, jak kiedyś rozwinąłem sieć Bobby Burger. Mam kilka pomysłów i planów, obecnie skupiam się przede wszystkim na inwestycji w Katowicach oraz jej komercjalizacji.

Czy nie szkoda Panu opuszczenia branży gastronomicznej na rzecz rynku nieruchomości?

Z branżą nieruchomości jestem związany od bardzo dawna. Rodzinna firma ma blisko 30-letnią tradycję, zatem rozmowy, wymiana doświadczeń, poglądów na ten temat były u nas od zawsze. Z kolei w sieci Bobby Burger byłem odpowiedzialny za rozwój na polskim rynku oraz nawiązywanie i utrzymanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Zajmowałem się także kwestiami związanymi z nieruchomościami, chociażby poszukując lokali pod naszą działalność czy negocjując warunki najmu. Gastronomia była etapem w moim życiu, bardzo ciekawym i intensywnym. Wypełniłem tam swoją misję. Razem z moim wspólnikiem z sukcesem rozwinęliśmy firmę od jednego food trucka do dobrze prosperującej, dochodowej sieci burgerowni. Teraz czas na nowe wyzwania i skupienie się na nieruchomościach.

Przez pandemię, wojnę w Ukrainie i inflację bardziej ucierpiała gastronomia czy rynek nieruchomości?

Rynek gastronomiczny w Polsce pozostawał w dobrej kondycji przez ponad 10 lat, a jego wartość sukcesywnie rosła. Nie jest tajemnicą, jak mocno na gastronomię wpłynęła pandemia, wielu przedsiębiorców mierzy się z jej negatywnymi skutkami do dziś. Osobiście wierzę jednak bardzo mocno w to, że wrócimy jeszcze do dobrych czasów i trzymam za to kciuki. Co do branży nieruchomości, ubiegły rok, jeśli chodzi o sprzedaż nowych mieszkań, był rekordowy - wynik był najwyższy od ponad czterech dekad! Do użytku oddano w Polsce prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań. Co więcej, cała branża remontowo-wykończeniowa przeżywała rozkwit jeszcze przed pandemią, ale to lockdown i przymusowy czas, który spędzaliśmy w domach, spowodował największy boom na tym rynku. W sklepach budowlanych były kolejki, Polacy remontowali swoje mieszkania, ale także wykańczali te nowo zakupione.

Oczywiście w tym roku widoczne jest wyhamowanie i wyraźne ograniczenie popytu na rynku mieszkaniowym. Jest to spowodowane wieloma czynnikami – niepewnością konsumencką, podwyższeniem stóp procentowych. Natomiast dla marki Home Concept, której oferta skupiona jest wokół tematyki wykończenia i wyposażenia wnętrz, na ten moment to wyhamowanie nie ma większego znaczenia. Oddane w ubiegłym roku mieszkania i domy w tym i kolejnych latach będą wykańczane i wyposażane, dlatego z optymizmem patrzę na najbliższą przyszłość.

Sprzedał Pan udziały w spółce Bobby Burger, a pozyskane środki zainwestował w rozbudowę Home Concept Design Park w Katowicach. Co dalej?

Aktualnie trzymam pieczę nad realizacją kilkudziesięciomilionowej inwestycji w Katowicach. Obecnie trwają prace nad drugim budynkiem kompleksu Home Concept Design Park, który zajmie 3,2 tys. mkw., a swoje sklepy otworzy w nim czterech najemców. Łopatę wbiliśmy na przełomie maja i czerwca, a wszystko wskazuje na to, że jeszcze w październiku osiągniemy stan surowy zamknięty. Na początku 2023 roku chcemy oddać obiekt najemcom. Zakładam, że na wykończenie będą potrzebowali około 2 do 4 miesięcy, a więc otwarcie planujemy na późną wiosnę.

Co dalej?

W 2024 roku planujemy ruszyć z modernizacją już istniejącego budynku, w którym funkcjonuje dziś 30 salonów. Na pewno czeka nas zmiana elewacji, poprawa jakości korytarzy i przywrócenie w budynku ruchu okrężnego. Wygenerujemy również dodatkowe powierzchnie dla nowych najemców.

Docelowo Home Concept Design Park w Katowicach będzie składał się z trzech obiektów o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw. Będzie działo w nim około 100 salonów z asortymentem do wykończenia i wyposażenia wnętrzarz.

Dodatkowo zagospodarowana zostanie przestrzeń na inspirujące ekspozycje czy spotkania dla architektów i projektantów. Zakładam, że trzeci budynek powstanie w perspektywie 3-5 lat. A co dalej – czas pokaże.

Jak widzi Pan swoją przyszłość w sektorze nieruchomości komercyjnych?

Na razie skupiam się na rozwoju grupy AB Development i marki Home Concept. Dalej będę rozwijać się w nowej branży – razem z żoną myślimy o komercyjnym projekcie, związanym z nieruchomościami wakacyjnymi. Na razie nie mogę ujawniać szczegółów, ale od dłuższego czasu negocjujemy zakup gruntu pod inwestycję.

