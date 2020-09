Krzywy zgryz już do wyprostowania w CH Plaza Rzeszów

Medicover Stomatologia to sieć ponad 40 nowoczesnych centrów stomatologicznych, które oferują kompleksowy zakres usług dentystycznych. Już we wrześniu specjaliści będą także dostępni dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Nowe gabinety powstające w części biurowej (3-cia kondygnacja) CH Plaza Rzeszów zajmą powierzchnię ponad 300 mkw. Będzie to pierwsze centrum Medicover na Podkarpaciu.



W Medicover Stomatologia znajdzie się sześć nowoczesnych gabinetów z działającą na miejscu pracownią diagnostyczną RTG. Pozwoli to zaoferować szeroki zakres usług stomatologicznych i specjalistyczne badania na miejscu.



- W pracy stomatologa duże znaczenie dla skuteczności leczenia mają relacje, które budujemy z pacjentami. Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent już na początku drogi wiedział, jak przebiegać będzie cały proces, ile będzie trwał i jakich efektów może się spodziewać. W naszym centrum w tym zadaniu wspierają nas indywidualne plany leczenia. Znaczenie ma również interdyscyplinarne podejście, które gwarantuje dostęp do konsultacji dentystów różnych specjalizacji oraz możliwość wykonania potrzebnych badań diagnostycznych w tej samej lokalizacji - mówi lek. dent. Magdalena Potoczny- Skrzyńska, protetyk, Medicover Stomatologia Rzeszów.



Zaawansowane technologie



W swojej rzeszowskiej lokalizacji sieć postawiła silny akcent na wykorzystanie w leczeniu dentystycznym zaawansowanych technologii. Pacjenci skorzystają m.in. z cyfrowego badania uśmiechu z użyciem aplikacji DentToGo. Aplikacja na podstawie wykonywanych zdjęć, ze wsparciem sztucznej inteligencji, analizuje uśmiech pacjenta. Pod uwagę bierze aż 27 kryteriów. Dzięki temu pacjent poznaje stan higieny jamy ustnej, stopień zużycia zębów, stan zdrowia dziąseł oraz dowiaduje się o ewentualnych wadach zgryzu.



Specjaliści rzeszowskiego centrum w procesie diagnostyki będą również wykorzystywać skaner wewnątrzustny. Przy jego pomocy możliwe jest wykonywanie cyfrowych modeli uzębienia, służących m.in. do opracowania szczegółowego planu leczenia.



Miejsce będzie też odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów. O dziecięce zęby zadbają pedodonci, czyli stomatolodzy dziecięcy, którzy swoim podejściem i umiejętnością pracy z wymagającymi maluchami sprawią, że dziecko „zapomni" o obecności na fotelu dentystycznym. Mali pacjenci w miłych i przyjaznych przestrzeniach centrum stomatologicznego, poczują się jak w domu.



- Umowa o współpracy pomiędzy Medicover a rzeszowską Plazą daje mieszkańcom gwarancję długotrwałej, kompleksowej i fachowej opieki najlepszych specjalistów stomatologów – tłumaczy Radosław Jamrozik, Dyrektor CH Plaza Rzeszów.



Medicover Stomatologia w Rzeszowie gwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w pracy lekarzy i obsłudze pacjentów. Nowe zasady, związane z pojawieniem się koronawirusa, zostały wprowadzone we wszystkich gabinetach sieci już na początku pandemii.



- Jako sieć jesteśmy dla pacjentów dostępni nieprzerwanie we wszystkich miastach, w których działają nasze centra. Dbamy o każdy aspekt wizyty, zachowując wszystkie standardy oraz wytyczne sanitarne i organizacyjne. Bardzo cieszymy się, że już wkrótce opieką dentystyczną będziemy mogli objąć również pacjentów w Rzeszowie – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.





