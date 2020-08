KS Sport w centrum Dekada Myślenice już otwarte

Sklep będzie oferował artykuły takich popularnych i wiodących marek jak m.in. Nike, 4F, Puma, Reebok, Adidas i Kappa. Sieć KS Sport wybrała Myślenice na kolejną lokalizację, w której planuje rozwijać swoją ofertę. Obecnie działa już w ponad 60 punktach stacjonarnych w Polsce.

- Dekada Myślenice to bardzo dobry wybór dla firm, które chcą zwiększyć zasięg dotarcia z ofertą do docelowej grupy klientów. Lokalizacja w centrum miasta, blisko historycznego Rynku i połączenie z dworcem autobusowym znacząco wpływają na wysoką odwiedzalność obiektu. Galeria pełni funkcje handlowe i komunikacyjne, a sąsiedztwo Zakopianki dodatkowo ułatwia dostęp zarówno mieszkańcom Myślenic, jak i osobom z pobliskich miejscowości czy udającym się na zakupy w przerwie podróży. Umowa z siecią KS Sport to kolejny dowód na to, że przestrzenie typu convenience są segmentem z dużymi perspektywami wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Konsumentom odpowiada bezpieczeństwo i komfort tego typu centrów handlowych, nie dziwi zatem, że obecni i potencjalni najemcy właśnie w takich obiektach jak nasza galeria upatrują szansy na dalszy rozwój swoich marek – mówi Bartosz Soból, dyrektor centrum handlowego Dekada Myślenice.

Szybkie i wygodne zakupy w myślenickiej galerii umożliwia kilkanaście sklepów i punktów usługowych, dopasowanych do codziennych potrzeb zakupowych zarówno stałych klientów, jak i turystów. Na liście najemców znajdują się sieci Tesco, Pepco, Rossmann, Empik, Top Secret, a także sklep z produktami dla najmłodszych Świat Dziecka, obuwniczy Altero, salon okulistyczny Optilux, apteka Ziko czy punkt handlowy marki Play. W strefie gastronomicznej można znaleźć lokale Kebab Istambuł i Steskal. Dodatkowym udogodnieniem dla klientów jest całodobowy paczkomat, czynny 7 dni w tygodniu. W galerii przewidziano również rozwiązania dla osób niepełnosprawnych oraz komfortowe pomieszczenie przeznaczone na potrzeby matek z dziećmi.

Część komunikacyjna centrum Dekada Myślenice obejmuje dworzec autobusowy z 12 stanowiskami, kasami biletowymi oraz poczekalnią. Klienci galerii korzystają również z zewnętrznego parkingu.



Stronę właściciela centrum handlowego – spółkę Dekada – w rozmowach z KS Sport reprezentowała firma BOIG, która odpowiada za komercjalizację obiektu.

