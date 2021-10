Księgarnia i second-hand w gronie najemców Galerii Bemowo

Księgarnia Sylabus to kameralny klimat przyjazny pasjonatom czytania oraz szeroki wybór literatury w konkurencyjnych cenach.

Drugi nowy najemca Galerii Bemowo – Kimono – to second-hand oferujący odzież damską, męską oraz dziecięcą znanych modowych marek w formie wycenionej oraz na wagę. W ofercie znajdują się także akcesoria, torebki, buty i biżuteria.

Księgarnia Sylabus o powierzchni ponad 85 mkw. zlokalizowana jest na poziomie 0, w sąsiedztwie pasmanterii A Guzik!. Z kolei Kimono zajmuje powierzchnię 210 mkw. i znajduje się na poziomie 0, naprzeciwko salonu Verona.

To już kolejne nowe marki, które dołączyły w ostatnim czasie do grona najemców Galerii Bemowo. We wrześniu w galerii otworzył się także salon optyczny Kodano Optyk z bogatą ofertą najwyższej jakości markowych okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych oraz soczewek kontaktowych w atrakcyjnych cenach. Salon o powierzchni 87 mkw. znajduje się na parterze, obok InMedio.