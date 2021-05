Księgarnia TAK Czytam otwiera się w CH Auchan Katowice

Śląskie Centrum Handlowe Auchan Katowice rozszerzyło portfolio o nowego najemcę.

W lokalu o powierzchni 56 mkw. 28 kwietnia została otwarta księgarnia TAK Czytam.

Za współpracę z najemcami centrum handlowego odpowiada Nhood Polska, a jego właścicielem jest Ceetrus Polska.

Centrum Handlowe Auchan Katowice jest obiektem typu convenience, który z powodzeniem działa na śląskim rynku retail od ponad dwóch dekad. Jego ofertę tworzy ponad 30 sklepów i punktów usługowych. Pod koniec kwietnia do grona najemców dołączyła księgarnia wyprzedażowa TAK Czytam, która zajęła lokal o powierzchni 56 mkw. Dzięki temu Centrum Handlowe Auchan Katowice ma w 100 procentach wynajętą powierzchnię handlową.

– Dokładamy starań, aby nasze centrum handlowe było wygodnym miejscem zakupów dla naszych klientów i by mogli w nim znaleźć zróżnicowaną ofertę handlową w wielu kategoriach. Cieszę się, że właściciel marki TAK Czytam obdarzył nas zaufaniem i zdecydował się otworzyć kolejną lokalizację księgarni w naszym centrum handlowym. Tym samym wszystkie lokale handlowe dostępne w naszym obiekcie są wynajęte – mówi Aleksandra Złotek, Property Manager w Centrum Handlowym Auchan Katowice.

Więcej dla kultury w CH Auchan Katowice

Nowy najemca rozszerzy ofertę centrum handlowego w segmencie kultury i rozrywki. Na półkach księgarni TAK Czytam można znaleźć liczne tytuły z różnorodnych gatunków literackich. Klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty powieści, biografii, reportaży, podręczników oraz książek do nauki języków. W księgarni jest również dostępny różnorodny wybór książek dla dzieci w różnym wieku. Ciekawe propozycje czekają także na zainteresowanych ofertą poradników oraz popularnych obecnie książek kucharskich.

Punkt TAK Czytam otwarty w Centrum Handlowym Auchan Katowice należy do ogólnopolskiej sieci księgarni wyprzedażowych, które oferują bogaty wybór książek w cenach obniżonych nawet o 80 proc. w stosunku do cen rynkowych. Pracownicy dokładają starań, by księgarnia była miejscem przyjaznym miłośnikom książek. Lokal otwarty w Centrum Handlowym Auchan Katowice będzie drugą lokalizacją księgarni TAK Czytam w Katowicach.

Centrum Handlowe Auchan Katowice to obiekt należący do Ceetrus Polska, za jego eksploatację i współpracę z najemcami odpowiada Nhood Polska.