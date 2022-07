Które centra handlowe mają szansę na statuetkę Prime Property Prize 2022?

Pierwszy etap przebudowy Renomy we Wrocławiu, rozbudowa Gemini Park Tychy, Galeria Andrychów, Karuzela w Puławach, przebudowa MMG Ciechanów - te pięć projektów zostało nominowanych w kategorii "Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Handlowej" w konkursie Prime Property Prize 2022.

Renoma we Wrocławiu - pierwszy etap przebudowy (Globalworth)

Renoma to jedna z architektonicznych ikon Wrocławia, od początku swojego istnienia kojarzona z handlem, elegancją i nowoczesnością. Modernistyczny budynek przechodził w ciągu swojej długiej historii wiele zmian. Kiedy w 2017 roku nabyła go firma Globalworth, postanowiła przywrócić mu dawną świetność i dostosować jego charakter do nowych trendów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Renoma we Wrocławiu - pierwszy etap przebudowy (Globalworth), z szansą na wygraną w Prime Property Prize 2022, fot. mat. prasowe

Odmieniona Renoma otworzy się na miasto, stając się jego integralną częścią i przyciągając mieszkańców oraz lokalny i międzynarodowy biznes. Od strony placu Kościuszki i placu Czystego mają powstać gastronomiczne zagłębia, skupiające autorskie koncepty. Z kolei na piętrach 1, 2 i 3 pojawią się nowoczesne powierzchnie biurowe, które zaoferują najemcom m.in. najwyższe kondygnacje biurowe we Wrocławiu.

Północne atrium Renomy zostało oddane do użytkowania 26 marca 2022 r. Lustrzanym odbiciem północnego będzie atrium południowe, nad którym wciąż trwają prace. Będą one ze sobą połączone kameralnym pasażem. Oprócz butików modowych, znajdą się tam również restauracje, bary i kawiarnie, dzięki którym ta przestrzeń będzie tętnić życie również w wieczory i niedziele.

PRIME PROPERTY PRIZE 2022: ODDAJ SWÓJ GŁOS

Rozbudowa Gemini Park Tychy (Gemini Holding)

W marcu br. Gemini Park Tychy dołączyło do grona największych tego typu obiektów na Śląsku, licząc aż 43,6 tys. mkw. Obiekt ze stricte handlowego, przekształcił się w nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe.

Rozbudowa Gemini Park Tychy (Gemini Holding) z szansą na wygraną w Prime Property Prize 2022, fot. mat. prasowe

Z kolei najnowocześniejsze na Śląsku kino stworzone tu przez Multikino, zajęło 2,3 tys. mkw. Wejście do niego odbywa się z poziomu +1, poprzez powiększoną strefę restauracyjno-wypoczynkową. Metamorfozę przeszła strefa foodcourtu, która została dwukrotnie powiększona i zyskała nowe funkcje.

Galeria Andrychów (Acteeum Group i Equilis Europe)

Wspólna inwestycja Acteeum Group i Equilis Europe to największy park handlowy otwarty w Polsce w 2021 roku. Oficjalna inauguracja kompleksu o powierzchni prawie 24 tys. mkw. do wynajęcia odbyła się 25 listopada ub.r. Zarządcą Galerii Andrychów odpowiedzialnym za nadzór nad jej codziennym funkcjonowaniem jest firma MVGM.

Galeria Andrychów (Acteeum Group i Equilis Europe) z szansą na wygraną w Prime Property Prize 2022, fot. mat. prasowe

Galeria Andrychów znajduje się przy drodze krajowej 52, łączącej granicę z Czechami w Cieszynie z podkrakowskim Głogoczowem. Trzy budynki mieszczą łącznie 31 lokali handlowo-usługowych, w tym salony odzieżowe, obuwnicze i z akcesoriami, drogerie, sklepy ze sprzętem RTV AGD, salony meblowe, a także supermarket spożywczy oraz sklep budowlano-dekoracyjny. Zaprojektowany przez NC Architekci obiekt to w sumie 24 000 mkw. powierzchni.

Park handlowy Karuzela w Puławach (Mitiska REIM, Karuzela Holding)

28 kwietnia 2022 r. miało miejsce oficjalne otwarcie parku handlowego Karuzela w Puławach. Wcześniej mieścił się tu hipermarket Tesco, który został przekształcony w nowoczesny park handlowy.Przebudowany i rozbudowany obiekt w partnerstwie z Karuzela Holding, ma powierzchnię najmu brutto 14 100 mkw. i oferuje 20 lokali handlowo-usługowych oraz 500 miejsc parkingowych.

Park handlowy Karuzela w Puławach (Mitiska REIM, Karuzela Holding) z szansą na wygraną w Prime Property Prize 2022, fot. mat. prasowe

Obiekt zlokalizowany jest obok restauracji McDonald's, stacji paliw Moya i miejskiego targowiska. Położony jest przy głównej arterii komunikacyjnej miasta – ulicy Dęblińskiej. Jest największym parkiem handlowym w regionie.

Przebudowa MMG Ciechanów (Master Management Group)

7 października 2021 roku odbyło się otwarcie MMG Ciechanów po modernizacji. Funkcjonalny i wygodny koncept rozlokowania sklepów łączy klasyczny pasaż zakupowy z parkiem handlowym, z osobnym wejściem do lokali najemców wielkoformatowych.

Przebudowa MMG Ciechanów (Master Management Group) z szansą na wygraną w Prime Property Prize 2022, fot. mat. prasowe

Dzięki przebudowie zewnętrznego pasażu parku handlowego, przygotowano lokale dla nowych najemców, z zewnętrznymi wejściami do każdego z nich.