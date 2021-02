Które sieci handlowe najbardziej lubią Polacy? Wyniki rankingu Listonic

Tegoroczny „Ranking sieci handlowych w Polsce”, przygotowany przez Listonic, drugi rok z rzędu otwiera Lidl z poparciem 35,84 proc. konsumentów. W poprzednim raporcie sieć zdetronizowała Biedronkę, wskakując z drugiego na pierwsze miejsce i zdobywając 33,49 proc. zwolenników wśród użytkowników Listonic. Biedronka, co prawda, zwiększyła swoją popularność w stosunku do roku 2019 o prawie 3 p.p., jednak nie zagwarantowało jej to odzyskania „korony”.

Lidl kolejny rok z rzędu królem rankingu

Rosnąca popularność sieci Lidl w dużej mierze jest wynikiem strategii przyjętej w czasie pandemii, która przyczyniła się do wzrostu zaufania konsumentów. Marka wyróżniła się przede wszystkim błyskawicznym dostosowaniem sklepów do otwarcia kas samoobsługowych, dzięki którym klienci mogli ograniczyć kontakt z pracownikami. Na koniec roku Lidl posiadał w swoich punktach 2 000 kas samoobsługowych. Sieć nie zwolniła również tempa w kwestii zwiększania powierzchni sklepowych i otworzyła 56 nowych placówek, co łącznie daje 756 sklepów niemieckiego detalisty w Polsce. Co więcej, firma inwestowała nie tylko w nowe markety, ale również w swój zespół – w marcu ub. r. Lidl wprowadził podwyżki dla kasjerów, a z okazji świąt każdy pracownik otrzymał premię. Na uwagę zasługują również nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze sklepu internetowego i aplikacji lojalnościowej, wprowadzane przez sieć, działania na rzecz środowiska, a także marki własne, które są jednymi z najlepiej rozpoznawanych wśród konsumentów.

Biedronka ponownie na 2. miejscu

Drugie miejsce w rankingu przypadło największej sieci handlowej w Polsce - Biedronce. Portugalski sklep odnotował wzrost popularności o 2,72 p.p., zdobywając poparcie 30,42% użytkowników Listonic. Pomimo braku zwycięstwa, Biedronka odnotowała wzrost udziału na listach zakupów i depcze po piętach liderowi. Podobnie jak Lidl, w wyniku obostrzeń portugalska sieć przyspieszyła inwestycje w kasy samoobsługowe, dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników. W grudniu u. br. posiadała ich 3 750. Co więcej, w okresie pandemii otworzyła 129 nowych placówek i zakończyła rok 2020 z liczbą 3 115 marketów. Jedną z największych przewag sieci, zaraz po liczbie punktów, jest inwestycja w marki własne. W 2020 Biedronka położyła duży nacisk na rozwój brandów dedykowanych rodzinom i dzieciom m.in. Dada, Comfort i Accesories. Zadbała również o swoich pracowników – ufundowała komputery ich dzieciom, a także przeznaczyła ok. 20 mln € dla kasjerów.