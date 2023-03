Modowe studio na żywo poprowadzi Magda Wojciechowska – Mistrzyni Wizażu i Stylizacji, na co dzień prowadząca cykl „Askana Stylove”. W programie akcji przewidziano panel dyskusyjny z ciekawymi gośćmi, a wśród nich m.in. Martyna Cyrko – piosenkarka, jej ostatni teledysk (kręcony między innymi w Askanie) zebrał już ponad 7 milionów wyświetleń na YouTube, dr Ewa Pawlak – ekspert ds. wystąpień publicznych, dyrektorka Muzeum lubuskiego, Marcin Szatan - aktor, uczestnik programu Family Food Fight Polska, Anna Kozak - Radna Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Monika Kleist – fotografka, coach i Marta Liberkowska - Dyrektorka Wydziału promocji i informacji UM Gorzowa Wlkp.

Nie zabraknie modowych stylizacji, inspiracji na wiosnę, pamiątkowych zdjęć i kącika kulinarnego ze zdrowymi koktajlami. We współpracy z Zespołem Szkół nr 1 przy WZDZ porozmawiamy o fryzjerskich nowinkach. Poznamy także gorzowską markę Sorelle, która tworzy naturalne kosmetyki według unikalnych, autorskich technologii.

Galeria Askana przygotowała również niespodzianki dla klientów. Za dokonane zakupy posiadacze aplikacji mobilnej Galerii Askana będą mogli odebrać jeden z 300 Beauty Boxów w prezencie.

To ciekawe wydarzenie znajdzie swoją kontynuację tuż po evencie. Wdrożymy nowoczesne rozwiązania, które będą jednocześnie promować ofertę najemców w niebanalny sposób i inspirować modowo mieszkańców. Uruchomimy dedykowany landing page oraz interaktywne metki wykorzystujące technologię NFC, które umożliwią klientom kompletowanie stylizacji na podstawie wyborów stylistki. Nie zabraknie również instagramowego filtru będącego wirtualną ścianką do zdjęć. Zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie, a my nie spoczywamy na laurach i nadal szukamy ciekawych rozwiązań by zainteresować mieszkańców miasta - mówi Anna Sip, Dyrektor marketingu Galerii Askana.