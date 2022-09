Tania Książka, Ceneo i Allegro - sprawdzamy popularności e-commerce’ów za SentiOn.

Tania Książka cieszy się ogromną sympatią polskich Internautów.

Największą popularnością wśród polskich Internautów spośród platform e-commerce’owych cieszy się Ceneo.

W mediach natomiast najczęściej wymieniane są Allegro i Amazon. Aż 40 proc. wypowiedzi na temat serwisów sprzedających online pochodzi z Twittera.

Zakupy przez Internet robi 77 proc. polskich Internautów, jak wynika z raportu Gemius, a wśród najczęściej kojarzonych serwisów związanych z zakupami internetowymi znajdują się przede wszystkim platformy typu marketplace, czyli gromadzące oferty różnych sprzedawców. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, które e-sklepy cieszą się największą popularnością wśród polskich Internautów. Analiza objęła okres od września 2021 do września 2022.

Pod względem całkowitej liczby wzmianek bezkonkurencyjnie prowadzi serwis Ceneo, wymieniany 505,6 tys. razy. Niemal ¼ tych wypowiedzi pochodzi z lipca tego roku. Drugie w kolejności jest Allegro - ponad 353,7 tys. wzmianek - a trzecie miejsce zajmuje Empik - 341,6 tys. wzmianek. Za nim zlazły się: serwis OLX (313,7 tys. wzmianek), platforma do sprzedaży używanych rzeczy Vinted (134,5 tys. wzmianek), sieć drogerii Rossmann (105,2 tys. wzmianek), księgarnia Tania Książka (76,2 tys. wzmianek) oraz serwisy Aliexpress (55,3 tys. wzmianek), Amazon (50,8 tys. wzmianek) i Shopee (36,4 tys. wzmianek). Pod względem zasięgu natomiast pierwsze trzy miejsca zajmują Allegro, OLX i Empik.

Tania Książka niezmiennie najbardziej lubiana przez Internautów

Trochę inaczej prezentuje się popularność tych platform, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wzmianki w mediach - tutaj dominują Amazon i Allegro, pozostawiając innych daleko w tyle. We wrześniu, być może w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, znacząco podskoczyła liczba publikacji, których autorzy wspominali o Empiku. Taką samą zależność zauważyliśmy w ubiegłym roku - komentuje Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - Natomiast jeśli chodzi o sympatię Internautów, to zdecydowanym zwycięzcą jest Tania Książka, niemal połowa wypowiedzi na jej temat ma pozytywny wydźwięk. Ta sympatia utrzymuje się konsekwentnie już od dłuższego czasu - pierwszą pozycję pod względem pozytywnie nacechowanych wzmianek zajmowała również w opracowanym przez nas na początku roku rankingu najpopularniejszych marek w polskim Internecie za cały 2021 r.

O platformach e-commerce najwięcej rozmawiamy na Twitterze

Najważniejszym kanałem komunikacji w kontekście e-commerce jest Twitter, z którego pochodzi ponad 40 proc. wszystkich wypowiedzi na temat wymienionych platform. Drugie w kolejności są portale informacyjne (37 proc. wzmianek), a trzeci Facebook (14 proc. wzmianek). Zarejestrowaliśmy bardzo mało wypowiedzi z TikToka, co po części wynika ze wciąż niewielkiej aktywności firm na tej platformie, mimo jej rosnącej popularności. Z TikToka korzysta już ponad miliard użytkowników miesięcznie, a pod względem czasu spędzanego w aplikacji przez jej użytkowników zdecydowanie przewyższa konkurencję - dodaje Wojciech Łuszczyński, Head od Marketing w SentiOne.

Jak działa monitoring Internetu?

SentiOne już od ponad 10 lat rozwija swoje algorytmy sztucznej inteligencji, które rozumieją ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96 proc. i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Każdego dnia gromadzą i analizują ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Aplikacja SentiOne do monitoringu Internetu pozwala na sprawdzanie w ramach jednego projektu nieograniczonej liczby słów kluczowych i dzielenie się wynikami analizy z innymi użytkownikami. Daje możliwość m.in. śledzenia w jednym miejscu zaawansowanych statystyk oraz komentarzy ze wszystkich kanałów w mediach społecznościowych danej marki i szybkiego reagowania na nie, a także stworzenia Profilu Idealnego Klienta na podstawie informacji demograficznych o obserwatorach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl