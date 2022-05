Kubenz i Olimp Store weszły do Galerii Twierdza. Martes Sport podwaja metraż

Do grona najemców Galerii Twierdza w Zamościu dołączyła polska marka odzieżowa Kubenz oraz Olimp Store, oferujący bogaty wybór odżywek i suplementów diety. Natomiast sklep sportowy Martes Sport przeniósł się do nowej lokalizacji na ponad dwukrotnie większą powierzchnię.

Zamojska Galeria Twierdza poszerza swoją ofertę w segmencie mody męskiej.

Galeria uzupełnia również asortyment dla osób aktywnych fizycznie.

– Aktualizujemy ofertę Galerii Twierdza w Zamościu, by być na czasie, odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku oraz zainteresować nowe grupy odbiorców. Każdy moment jest dobry na metamorfozę szafy i zwrot w kierunku zdrowego stylu życia, dlatego cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z nowymi markami a nasz wieloletni najemca, Martes Sport, zdecydował się na rozwój i powiększenie asortymentu właśnie w zamojskiej Twierdzy – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Męski świat od Kubenz

Nowym najemcą Galerii Twierdza w Zamościu została polska marka Kubenz, oferująca klasyczne kolekcje odzieży męskiej. Jest skierowana do współczesnych mężczyzn, ceniących jakość, wygodę i podążających za nowymi trendami. Oprócz spodni, koszul, swetrów i okryć wierzchnich, klienci sklepu Kubenz znajdą też garnitury i smokingi na ważne uroczystości. Najemca zajął lokal o powierzchni 109 mkw.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dwa razy więcej sportu

Martes Sport oferujący markową odzież i artykuły do uprawiania najbardziej popularnych dyscyplin sportowych przeniósł się do nowej, ponad dwukrotnie większej lokalizacji. Na 750 mkw. klienci zarządzanego przez EPP centrum znajdą m.in. produkty sezonowe, turystyczne, sprzęt sportowy (np. rowery), odzież i akcesoria na trening czy do uprawiania sportów wodnych oraz szeroki wybór obuwia sportowego. Funkcjonalna i tematyczna organizacja poszczególnych sekcji ułatwia nawigację po sklepie i wzmacnia pozytywne doświadczenia zakupowe.

Wsparcie dla aktywnych

Olimp Store, który otworzył swój pierwszy lokal w Zamościu właśnie w Galerii Twierdza, to znana sieć sklepów z odżywkami i suplementami diety dla ludzi aktywnych. Klienci znajdą tu m.in. produkty prozdrowotne, witaminy, odżywki białkowe, produkty wspierające spalanie tłuszczu i budowanie masy mięśniowej topowych marek: Olimp Sport Nutrition, Olimp Labs czy Biogenix, Results Nutrition, DNA Your Sups. Dodatkowo, doświadczeni sprzedawcy zaoferują profesjonalną pomoc w doborze suplementów uzupełniających dietę czy pomagających w realizacji postawionych celów treningowych.