Buty marki Hunter nosiła królowa Elżbieta II, ma je król Karol III i wielu celebrytów. Wykończyła je... susza. Z powodu mniejszej liczby dni deszczowych, m.in. w USA i w efekcie słabej sprzedaży, firma popadła w długi.

Hunter Boot Limited to brytyjski producent obuwia, który jest znany ze swoich gumowych kaloszy.

Pierwotnie założona w 1856 roku jako North British Rubber Company, firma ma swoją siedzibę w Szkocji.

Oprócz gumowych kaloszy i innych rodzajów obuwia, Hunter sprzedaje produkty takie jak torby, skarpety i akcesoria.

Hunter Boot to nazwa jednej z najbardziej renomowanych marek butów w Wielkiej Brytanii. Zasłynęła z solidnego i ponadczasowego modelu Wellington

Według doniesień brytyjskiej gazety Daily Mail, firma, która zdobyła sławę dzięki klasycznym kaloszom, boryka się z trudnościami spowodowanymi suszą w Stanach Zjednoczonych - podaje warszawawpigulce.pl.

Hunter Boot Limited znajduje się teraz w stanie upadłości. Swoim wierzycielom jest winna dokładnie 112,8 miliona funtów, czyli w przeliczeniu – prawie 600 milionów złotych - informuje Rzeczpospolita.

Na początku czerwca tego roku prawa do własności intelektualnej Hunter Boot za 100 milionów funtów kupiła specjalizująca się w ratowaniu podupadających marek amerykańska firma inwestycyjna Authentic Brands Group. W jej portfolio znajdują się między innymi marki Ted Baker, Reebok i Nautica.

To nie pomogło – Hunter Boot Ltd. rozpoczęło proces restrukturyzacji, który ma pomóc firmie dojść do porozumienia z wierzycielami w sprawie zadłużenia.

