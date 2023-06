Buty i torebki Steve`a Maddena, jednego z czołowych amerykańskich projektantów, można już kupić w nowym sklepie, który właśnie otworzył się w Blue City.

Firma Steve`a Maddena w Polsce jest obecna od 2016 roku.

Nowy, warszawski sklep o powierzchni 79 mkw. zlokalizowany jest w Blue City na poziomie 0, pomiędzy Rituals a Bershką.

Jak mówi sam projektant, tym co go inspiruje, jest rytm Nowego Jorku i moda uliczna, oraz żyjący w biegu, goniący za własnymi marzeniami ludzie. Steve Madden tworzy buty wygodne, ale również pozwalające na jak najlepsze wyrażanie siebie. Tym samym trafia w gusta kobiet kreatywnych, nowoczesnych i żądnych ciekawych, efektownych rozwiązań.

Buty i torebki Steve`a Maddena. Fot. Mat. pras.

To co odróżnia go od innych projektantów, to niezwykła zdolność do przewidywania trendów. To właśnie z tego powodu wielu krytyków mody uważa go za największego projektanta obuwia XXI wieku.

Nowy sklep Steve`a Maddena. Fot. Mat. pras.

