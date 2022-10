Nowe Czyżyny mają oko na kulturę. Wkrótce do grona najemców centrum handlowego dołączy Empik. Nowy sklep ma zadebiutować w tej krakowskiej lokalizacji na początku grudnia.

Newbridge umacnia ofertę największego centrum handlowego ze swojego portfolio, wprowadzając do niego nowego, kluczowego najemcę. Już niebawem w Nowych Czyżynach pojawi się Empik. Umowa z siecią właśnie została sfinalizowana.

Debiut Empiku w Nowych Czyżynach będzie jednym z najważniejszych otwarć tego roku. To sklep, którego nasi klienci od dawna oczekiwali, a który idealnie wpisuje się nasz tenant-mix, tworzony w oparciu o lokalne potrzeby. Dzięki Empikowi nie tylko poszerzymy naszą ofertę w segmencie multimediów, ale przede wszystkim stworzymy nową, ciekawą destynację zakupową – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Newbridge.

Empik w Nowych Czyżynach to 11 sklep sieci w sercu Małopolski. Zostanie otwarty w popularnym obecnie formacie mini. Salon łączy wygodę zakupów „tu i teraz” w sklepie stacjonarnym z dostępem do milionów produktów na Empik.com w opcji darmowej dostawy do sklepu, w tym również ekodostawy bez żadnych dodatkowych opakowań i wypełniaczy.

Klienci będą mogli także skorzystać z szeregu innych rozwiązań w duchu omnichannelowym, w tym m.in. usługi click&collect, czyli możliwości ekspresowej rezerwacji wybranego produktu online i odbioru w salonie już po 2 godzinach. Ponadto, cały salon będzie tak zaprojektowany, aby ułatwić nawigację klientom i zapoznanie się z ofertą.

Kupujący znajdą tutaj szeroką ofertę kulturalną i rozrywkową. Nie zabraknie też inspiracji prezentowych, w tym książek, zabawek, płyt, dekoracji do domu czy gier planszowych. Asortyment dopełniają akcesoria papiernicze i szkolne, artykuły DIY, gadżety, produkty z kategorii delikatesy oraz prasa.

Nasza oferta nie tylko stale się rozszerza, ale z każdym kolejnym otwarciem staje się bardziej zdigitalizowana. W ten sposób nasi klienci zyskują dostęp nie tylko do asortymentu sklepów stacjonarnych działających w Nowych Czyżynach, ale także za sprawą różnych narzędzi sprzedaży wielokanałowej, także do bardzo bogatej oferty sklepów internetowych. Empik ze swoim konceptem mini jest tutaj najlepszym przykładem – dodaje Karolina Nitowska.

Umowa z Empik nie jest jedyną w ostatnim czasie, centrum handlowe dynamicznie rozwija swój tenant-mix. – W Nowych Czyżynach działa już salon MONNARI, który zadebiutował w obiekcie pod koniec września, a także salon W.KRUK, który otwarto w sierpniu br. Przed nami kolejne transakcje, a to pokazuje, że znaczące w Polsce marki dostrzegają potencjał drzemiący w tej lokalizacji, ale także w formacie convenience – mówi Karolina Nitowska.

Otwarcie zaplanowano na 2 grudnia.

