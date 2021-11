Kupować zmysłami. Na czym polega marketing sensoryczny?

Marketing sensoryczny to działania oddziałujące na zmysł dotyku, węchu, smaku, słuchu oraz wzroku. Każdy produkt, może pobudzić minimalnie dwa zmysły, a część z nich wszystkie pięć. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę, planując i realizując akcje promocyjno-sprzedażowe?

Efektywność marketingu sensorycznego silnie skorelowana jest ze sposobem podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Czynności zakupowe w dużej mierze opierają się na sferze emocji. Większość badań na temat sposobów podejmowania decyzji zakupowych dowodzi, iż w tym procesie najczęściej kierujemy się emocjami lub bieżącym nastrojem. Forrester Research twierdzi, że nawet 90 proc. tych właśnie decyzji podejmujemy podświadomie, w oparciu o emocje. Według badania Journal of Advertising Research w procesie zakupowym emocje są dla klienta 2x ważniejsze niż twarde fakty. Z kolei najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Deloitte pt. “From disparate signals to transformative action” wykazały, że emocjonalne przywiązanie do marki, to czynnik decydujący podczas robienia zakupów przez grupę 80 proc. konsumentów.

- Ze wszystkich badań możemy wywnioskować, że aby rozbudzić i zbudować pozytywny odbiór marki lub produktów, powinniśmy wpłynąć na zmysły potencjalnego klienta. Najczęściej marketing sensoryczny dotyczy wzroku i słuchu. Planując działania marketingowe lub akcję promocyjno-sprzedażową, nie warto jednak rezygnować z innych zmysłów – mówi Aleksandra Potrykus-Wincza, Country Manager Poland & Baltics w Mood Media.

Marketing sensoryczny nastawiony na zmysł wzroku, to przede wszystkim skupienie uwagi klienta na obrazie, który trafia do niego i staje się jednocześnie synonimem marki. Z tego względu istotny jest każdy detal opakowania i produktu - rodzaj używanej czcionki, kolorystyka, kształt oraz typ materiału. Znaczenie ma też m.in. aranżacja siedziby firmy, oświetlenie, ubiór pracowników, wygląd strony internetowej i reklamy outdorowej.

W audiomarketingu wyróżnić możemy audio branding, czyli np. dżingiel, hasło reklamowe, głos lektora w reklamach lub też inne zasoby dźwiękowe, które silnie kojarzą się z marką. Do kreowania pozytywnych emocji w sklepach oraz punktach usługowych, warto wykorzystywać także specjalnie wyselekcjonowany repertuar muzyczny dostosowany do pory roku, dnia oraz ważnych świątecznych wydarzeń. Obecnie do kolejnego przykładu audio marketingu, można zaliczyć również tworzenie podcastów oraz brantowanych audycji radiowych. Dźwięk to zdecydowanie jeden z najbardziej wpływających na nastrój klientów czynników.