Kupuj więcej i płać mniej w Biedronce!

Kupuj więcej i płać mniej – to hasło drugiej Tygodniowej Misji Oszczędzania w Biedronce, w ramach akcji „Gang Bystrzaków”. Od poniedziałku (05.09) wybrane produkty są tańsze przy zakupie większej ilości sztuk.

Jej bohaterowie tym razem podpowiadają, jak oszczędzać, płacąc mniej za większe zakupy.

Dodatkowe oszczędności zapewnia też Wirtualny Portfel, z którego klienci mogą wydawać zgromadzone środki w soboty do końca akcji Gang Bystrzaków.

Druga Tygodniowa Misja Oszczędzania w ramach akcji Biedronki startuje pod hasłem: „Kupuj więcej i płać mniej”. Przy zakupie wybranych produktów z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka klient uzyska rabat na ich zakup.

Biedronka co tydzień przewiduje nowe okazje do oszczędności, a w ramach aktualnej Misji klient przy większych zakupach oszczędza jeszcze więcej. Dzięki naszej akcji dajemy klientom szansę na realne oszczędności zarówno w trakcie codziennych, jak i większych zakupów. W tym tygodniu warto będzie z przyjaciółmi wybrać się do Biedronki m.in. na lody Marletto - mówi Tomasz Brandys, dyrektor kategorii w sieci Biedronka.

W ramach oszczędności realizowanych w Wirtualnym Portfelu , w tym tygodniu oferowane są produkty wybranych marek producenckich. W tym tygodniu kupując wszystkie produkty marki Garnier, klienci oszczędzają w Wirtualnym Portfelu aż 50 % zapłaconej kwoty. Pozostałe marki, które przynoszą oszczędności w tym tygodniu to: Kinder – 20%, Fa – 30 %, Whiskas – 20%, Almette – 25 %. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków. Wysokość zaoszczędzonej kwoty można na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

Za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę. Aby odebrać Bystrzaka, który w tym roku nie będzie możliwy do kupienia, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Do odbioru towarzyszącej akcji książeczce pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja” wystarczy ich tylko 15.