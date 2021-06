Kupujemy i wydajemy coraz więcej. Rynek centrów handlowych obserwuje spodziewany „efekt odbicia”

Polacy wrócili do centrów handlowych, a rynek obserwuje spodziewany „efekt odbicia”.

Kupujących jest nie tylko więcej niż przed rokiem, ale przede wszystkim zdecydowanie więcej wydają.

Ten trend, dominujący dziś na rynku retail, obserwowany jest także w Gemini Park Bielsko-Biała.

- „Efekt odbicia”, na który tak bardzo czekał rynek, był odczuwalny także w Gemini Park. Maj był dla nas miesiącem powrotów na zakupy i wysokiej konwersji. Udało się nam nie tylko odbudować footfall do poziomu 80% proc. z maja 2019 r, co było wynikiem o ok. 10 pp wyższym niż obserwowany przez PRCH w dużych galeriach, ale przede wszystkim znacząco zwiększyliśmy obroty w sklepach – informuje Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.



Za tym ostatnim stoi entuzjazm, z jakim konsumenci wrócili do sklepów. Po 1,5 miesiącach lockdownu miliony Polaków były spragnione tradycyjnych zakupów. To pragnienie potęgowały nowe kolekcje w sklepach i przeceny. Sprzedaż pobudziło także poluzowanie życia społecznego, w tym powrót chociażby turystyki, rekreacji, aktywności sportowych czy imprez okolicznościowych.



To zaowocowało wzrostem wydatków pojedynczego klienta. W maju wartość średniego koszyka zakupowego klienta Gemini Park była wyższa aż o 40% w porównaniu do 2019 roku. – Wpływ na to miało wiele czynników, ale przede wszystkim charakter zakupów, te były zdecydowanie konkretniejsze. Wiele osób do galerii wybierało się z jasno określonym celem, często też w pojedynkę. Do tego brak dostępu do oferty rozrywkowej, rekompensowano sobie wizytą w sklepie. W maju do sklepów ruszyły także osoby, które z powodu lockdownu musiały odroczyć zakupy. Poprawie uległa także sytuacja epidemiologiczna, co również pozytywnie wpłynęło na handel. Jak pokazują najnowsze badania Deloitte, w pełni bezpiecznie w sklepie czuje się blisko 70% Polaków. To jeden z najwyższych wskaźników od miesięcy. To pozytywne zjawisko odczuwalne jest w całym handlu, niejako przyspieszając proces odbudowy – mówi Brączek.



Proces, który udziela się każdemu segmentowi. W maju w Gemini Park wzrost obrotów zanotowano we wszystkich kluczowych kategoriach oferty. Dla przykładu sklepy z ofertą odzieżową skierowaną do kobiet, najliczniej reprezentowane w bielskiej galerii, zanotowały wzrost obrotów aż o 22% w stosunku do maja 2019 r. i aż o 139% w stosunku do maja roku 2020. Obroty wzrosły także w branżach, które nie mogły skorzystać z efektu odroczonych zakupów, w tym zwłaszcza w segmencie zdrowia i urody, zarówno jeżeli chodzi o usługi, jak i sprzedaż produktów. Tu obroty w maju 2021 wzrosły nawet stosunku do maja 2019 roku.

Rozrywka też w górę?