Marka 4F stworzyła pierwszą kolekcję upcylingową dedykowaną psom, pod hasłem “Upcycled jackets. Dog approved”.

W sklepach 4F w Warszawie, Krakowie i Gdańsku dostępne są kurteczki dla małych psów, które zostały stworzone w trosce o ciepło i komfort pupili.

Powstanie kolekcji połączone jest z akcją znalezienia nowych właścicieli dla podopiecznych schroniska Psie Pole: Lidii, Szufcia, Szymcia i Psotnicy.

Stworzenie kolekcji upcyclingowej jest częścią strategii 4F Change.

Drugi obieg ubrań, ich naprawa, recykling i upcycling to fundamenty programu Wear_Fair, który marka 4F rozpoczęła w styczniu tego roku. W ramach strategii 4F Change w wybranych sklepach 4F znajdują się ubrania wprowadzone do drugiego obiegu. Do metek REPAIRED, RECYCLED i RENEWED dołącza metka UPCYCLED.

Kurteczki 4F dla małych psów.

Kurteczki dla psów zostały uszyte w krakowskiej szwalni i powstały w całości z materiałów z drugiego obiegu. Wszystkie tkaniny, suwaki, metki pochodzą z kurtek, które marka 4F zebrała w ramach projektu 4F Change lub z ubrań z drugiego obiegu. Kurteczki dla psów dostępne są w strefach Wear_Fair w Warszawie (CH Arkadia), Krakowie (CH Bonarka) i Gdańsku (Galeria Bałtycka). Projektantką kolekcji jest Aleksandra Zagajska.

Kurteczki dla psów dostępne są w strefach Wear_Fair.

Pomysł na psie ubranka pojawił się w naszych głowach jakiś czas temu. Chcieliśmy dać drugie życie kurtkom, które trafiały do nas ze skazami produkcyjnymi, albo w wyniku reklamacji konsumenckich, a przy tym zachować ich funkcję. Nad projektem pracowała Aleksandra Zagajska, starsza projektantka we współpracy z technologami i szwalnią w naszym biurze projektowym w Krakowie. Jesteśmy dumni z efektu ich pracy - mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF S.A.



Pierwsza kolekcja upcyclingowa Upcycled Jackets. Dog approved była impulsem do wsparcia schroniska Psie Pole. Changemakerzy, czyli pracownicy różnych działów OTCF, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie, postanowili zaangażować się w znalezienie nowych właścicieli dla podopiecznych schroniska – Lidii, Szufcia, Szymcia i Psotnicy. Opiekunowie w schronisku robią wszystko, by naprawić to, co inni zaniedbali.

Nasze psiaki przeszły w swoim życiu zbyt wiele złego, co staramy się im wynagrodzić jak tylko możemy... Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i dumni z nawiązanej współpracy z marką 4F, która okazała serce oraz wyszła z własną inicjatywą, by udzielić pomocy w znalezieniu nowego domu dla naszych podopiecznych. Potrzeby naszej fundacji, schroniska są ogromne, ale zawsze podkreślamy, że czasem zamiast ryby warto podarować wędkę. To nic, że nie zmienimy całego świata, ważne, że jesteśmy w stanie zmienić życie tych kilku zwierzaków. Pomoc może mieć różne formy i najważniejsze, by informacja o naszych podopiecznych dotarła do jak najszerszego grona! Dziękujemy firmie OTCF S.A za przysłowiowe "pięć minut", które na pewno zmieni trudne pieskie życie na lepsze! - mówi Karolina Marszałek, Prezes Fundacji Psie Pole.

