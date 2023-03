W tym roku Leroy Merlin proponuje bardziej kreatywne prezenty dla pań, z okazji Dnia Kobiet, choć nadal utrzymane w konwencji tego święta.

Dzień Kobiet to miła okazja aby obdarować panie drobnymi upominkami symbolizującymi miłość, przywiązanie, sympatię.

Panowie najczęściej wybierają kwiaty: wiosenne tulipany czy róże, czasem czekoladki lub kosmetyki.

Starannie wybrana roślina doniczkowa w odpowiednio dobranej osłonce to nie to samo co kwiatek kupiony na ulicznym straganie. Świadczy o prawdziwym zaangażowaniu i sympatii. Taki prezent wzbudzi gorące uczucia w każdej żonie, dziewczynie, mamie i babci. Zachwyci przyjaciółkę, pomoże nieśmiałemu wielbicielowi wyrazić swoje uczucia, a nawet najbardziej niesforny uczeń zaskarbi sobie względy wychowawczyni. Aby prezent sprawił jeszcze większe wrażenie warto dobrać odpowiednią osłonkę na doniczkę z najnowszej kolekcji Leroy Merlin – a jest w czym wybierać.

Doskonałym upominkiem będzie roślina oczyszczająca powietrze w domu z serii „Air so pure”, która nie tylko pięknie się prezentuje, ale także ma właściwości poprawiające jakość powietrza jakim oddychamy.

Fot. Mat. pras.

Palma, storczyk, a może drzewko Bonsai? Roślina charakterystyczna dla klimatu dalekich, egzotycznych krajów sprawi wiele radości zapalonej podróżniczce i będzie wspaniałą ozdobą każdego salonu.

Fot. Mat. pras.

Niezbyt wymagające w uprawie, a za to pięknie kwitnące rośliny ucieszą zabieganą panią domu i ożywią każdą aranżację.

Rośliny doniczkowe oraz nowa kolekcja osłonek i doniczek jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od marca 2023 r.

