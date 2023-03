W tym roku oferta Biedronki z okazji Dnia Kobiet usłana jest kwiatami, którym towarzyszą także słodycze, kosmetyki oraz oferta Biedronka Home.

Już od wielu lat Biedronka udowadnia, że to nie diamenty, a kwiaty są najlepszym przyjacielem kobiety.

W ubiegłym roku z okazji Dnia Kobiet klienci sieci kupili ok. 4 miliony bukietów kwiatów.

Ich sprzedaż wzrosła w tym okresie aż o 500 proc.

Jakie kwiaty najbardziej lubią klienci Biedronki? Na podium najczęściej wybieranych kwiatów z okazji Dnia Kobiet w Biedronce tradycyjnie znajdują się tulipany, róże oraz goździki.

Od poniedziałku, 6 marca, w ofercie Biedronki znalazło się aż 17 rodzajów ciętych kwiatów i bukietów mierzących od 28 do 60 cm. Dostępne są różnego rodzaju bukiety z kwiatów mieszanych, goździki, róże oraz tulipany w różnych cenach.

Z roku na rok widzimy, że Polacy ufają Biedronce, jeśli chodzi o zakup kwiatów. Staramy się sprostać ich oczekiwaniom, wypełniając nimi nasze sklepy – zaczynając od kwiatów ciętych, kończąc na kwiatach doniczkowych, które również są częstym wyborem naszych klientów - mówi Artur Malesiński, starszy kupiec odpowiedzialny za ofertę kwiatów w sieci Biedronka.

Ofertę kwiatów uzupełnia oferta słodkich podarunków. Każda kobieta ucieszy się również z produktów do pielęgnacji. W okolicznościowej ofercie Biedronki tylko we wtorek, 7 marca, wszystkie damskie kremy do twarzy i perfumy kupić można w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka.

Z myślą o paniach Biedronka przygotowała też specjalną ofertę produktów w Biedronka Home, dostępną do 8 marca włącznie. Obejmuje ona akcesoria elektroniczne, kosmetyczne, domowe, torebki czy biżuterię.

