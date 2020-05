Kwiecień pod znakiem dwucyfrowych spadków. Redan podsumował sprzedaż

Jeden z salonów Top Secret









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 07 maj 2020 08:43

Sprzedaż towarów Top Secret w kwietniu br. wyniosła łącznie ok. 3 mln zł i była niższa o 82 proc. porównując do kwietnia poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 35 mln zł i była niższa o 51 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - poinformował Redan.