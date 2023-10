Włoska marka L’Erbolario zadebiutowała w Poznaniu. Klienci Starego browaru mogą się cieszyć m.in. kolekcjami perfum.

Więcej włoskich zapachów w Starym Browarze.

Nowy sklep w Poznaniu otwiera L’Erbolario.

Stary Browar zaprasza do pierwszego w Poznaniu sklepu włoskiej marki kosmetyków naturalnych – L’Erbolario. Czekają tam kolekcje perfumowane i naturalna pielęgnacja oraz bezpłatny serwis pakowania prezentów. Od 7 do 11 października na wszystkich Klientów nowego salonu czeka powitalny rabat 20 proc. oraz prezenty do zakupów.

Sklep jest dostępny na poziomie zero.

Stary Browar w Poznaniu, wybudowany przez Grażynę Kulczyk, ma blisko 200 sklepów, kilkadziesiąt restauracji i kawiarni, klimatyczne wnętrza wystawiennicze i eventowe, 8 sal kinowych, klub muzyczny i zabytkowy park - a wszystko to w jednym miejscu w ścisłym centrum Poznania, w niezwykłych przestrzeniach architektonicznych XIX-wiecznego browaru Huggera.

L’Erbolario włoska marka kosmetyków naturalnych i perfum. L'Erbolario powstało właśnie w Lodi, w 1978 roku, jako nagradzany Rzemieślniczy Sklep Zielarski. Ekstrakty tworzone są we Włoszech z roślin, kwiatów i ziół z ekologicznych, certyfikowanych upraw.

