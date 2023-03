Active Cosmetics Division przekształca się w L’Oréal Dermatological Beauty. Rebranding będzie postępował jednak powoli.

L’Oréal zmienia nazwę swojego Active Cosmetics Division na L’Oréal Dermatological Beauty.

Dział będzie obejmował te same marki, co poprzednio, w tym Vichy i La Roche-Posay.

L'Oréal Dermatological Beauty to jednak „nie tylko nowa nazwa”, mówi Worldwide President of L'Oréal Dermatological Beauty, Myriam Cohen-Welgryn.

L’Oréal ogłosił rebranding swojego Active Cosmetics Division, które zmieni nazwę na L’Oréal Dermatological Beauty. Oddział będzie obejmował te same marki, co poprzednio, w tym Vichy, La Roche-Posay, Decléor, CeraVe, SkinCeuticals i Skinbetter Science. Nowa tożsamość marki zostanie wprowadzona do materiałów promocyjnych marki na całym świecie, a towarzyszyć temu ma kampania promocyjna.

Worldwide President of L'Oréal Dermatological Beauty, Myriam Cohen-Welgryn, wyjaśnia: - Pomaga nam to wyraźniej pokazać, kim jesteśmy: markami, które towarzyszą dermatologom, pediatrom, farmaceutom w codziennym wsparciu ich pacjentów. Społeczność 7500 pasjonatów zaangażowanych w zmianę życia ludzi i zwiększa możliwość osiągnięcia do zdrowia skóry dla wszystkich i wszędzie.

Według informacji na stronie L’Oréal, L’Oréal Dermatological Beauty to dział brandów obejmujący międzynarodowe marki produktów do pielęgnacji skóry polecane przez pracowników służby zdrowia i dystrybuowane w placówkach służby zdrowia na całym świecie, w tym w aptekach, drogeriach, sklepach medi-spa i sklepach internetowych. Dodajemy zdrowie do piękna, starannie dobierając składniki, które chronią i wzmacniają ludzką skórę przez długi czas (...), odpowiadając na potrzeby wszystkich dzięki najnowszym innowacjom, aby zapewnić wysoką wydajność i wysoką tolerancję w naszych produktach, dodaje Myriam Cohen-Welgryn.

