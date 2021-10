Lady Gaga podczas występu online w Westfield Arkadia. Fani mogą obejrzeć transmisję do 14 listopada

12-krotna laureatka nagrody Grammy i Oscara – Lady Gaga 30 września zachwyciła miliony fanów godzinnym, transmitowanym na cały świat, występem będącym celebracją wydania jej nowego, nagranego w duecie z Tonym Bennettem, albumu Love For Sale.

Ubrana w zjawiskową, wyszywaną koralikami i piórami suknię, zaprojektowaną przez jej siostrę – Natali Germanottę, Lady Gaga rozpoczęła występ od „Luck Be a Lady”. Utwór ten stanowi uosobienie stylu i elegancji kojarzonej ze światem jazzu. Ikona sceny muzycznej, w blasku światła żyrandoli, wykonała ponadto, wraz z pięcioosobowym zespołem jazzowym, kilka utworów z albumu Love for Sale, w tym „Night and Day”, „Let’s Do It” i „Fly Me to the Moon”. Gwiazda zachwyciła także nową aranżacją swoich największych hitów – „Poker Face” i „Born this Way”.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

mat.pras.

Po przerwie Lady Gaga wyszła na scenę w drugiej kreacji stworzonej przez jej siostrę – w klasycznej czarnej aksamitnej sukni, emanującej blaskiem Hollywood. Zakończyła występ genialną, pełną energii interpretacją standardu jazzowego „New York, New York”. Fani artystki tańczyli i śpiewali wraz z nią w strefach dla fanów stworzonych w największych miastach na całym świecie, w tym w Londynie, Los Angeles, Paryżu, Barcelonie, Sztokholmie, Wiedniu, Amsterdamie, Pradze i Warszawie.

Strefa dla fanów w Westfield Arkadia została zorganizowana w Cinema City – gości zaproszono do kilku sal kinowych. Wystrój lobby był zaaranżowany w klimacie jazzowym inspirowanym nowym albumem. Zanim rozpoczął się występ Lady Gagi, uczestnicy wysłuchali 30 minutowego setu duetu polskich DJ-ów Catz ‘n Dogz. Wydarzenie poprowadził Olivier Janiak. Każdy, kto przyszedł wczoraj do strefy fanów otrzymał najnowszą płytę artystki Love for Sale. Ci, którzy nie mogli dołączyć do wydarzenia w Westfield Arkadia, mieli okazję obejrzeć występ online. Funkcja „Watch Together” pozwoliła miłośnikom Gagi stworzyć wirtualne pokoje, w których wspólnie ze znajomymi mogli oglądać i cieszyć się występem artystki. Istniała również możliwość rozmowy z innymi fanami za pośrednictwem czatu na żywo.