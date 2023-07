Nowy sklep Victoria’s Secret na lotnisku w Balicach działa od 15 lipca.

To trzeci sklep tej marki w portfolio spółki Lagardère Travel Retail, która prowadzi działalność pod szyldem Victoria’s Secret także na lotniskach w Warszawie i w Gdańsku.

Poza powyższymi lokalizacjami, w Polsce działają jeszcze tylko dwa inne sklepy znanej na całym świecie marki – oba w stolicy.

Sklep Victoria’s Secret na podkrakowskim lotnisku został otwarty w ramach formatu shop-in-shop i jest częścią sklepu The Gallery in Kraków – również zarządzanego przez Lagardère Travel Retail w Polsce. Wydzielona powierzchnia z ofertą prestiżowej amerykańskiej sieci liczy 35 mkw. Koncept został zaprojektowany w nowej odsłonie marki: z jasnoróżowymi kolorami i elementami złota.

Współpracujemy z Victoria’s Secret od 2015 roku, kiedy to wspólnie otworzyliśmy sklep marki na lotnisku Chopina w Warszawie. Z naszego punktu widzenia jest to niezwykle owocne i bardzo satysfakcjonujące partnerstwo. Prestiżowa i wyjątkowo rozpoznawalna, a przy tym nadal mało dostępna w Polsce marka fashion to doskonałe uzupełnienie naszej stałej oferty sklepów convenience i foodvenience, news&gifts, duty free, barów i restauracji. Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy otwarcie 3. sklepu pod szyldem Victoria’s Secret w naszym portfolio – mówi Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający ds. Handlowych i Innowacji w Lagardère Travel Retail w Polsce.

Victoria’s Secret. Fot. Mat. pras.

Koncept Victoria’s Secret dedykowany sklepom zarządzanym przez Lagardère Travel Retail to koncept specjalny, który składa się z trzech kategorii: beauty, accessories i fashion. Aż za 60 proc. obrotów odpowiada w nim szeroka i rozpoznawalna na całym świecie oferta bielizny, którą uzupełnia równie mocny wybór mgiełek i balsamów do ciała – z kultowym zapachem Bombshell na czele. Warta uwagi jest również kategoria spodni dresowych, bluz i spodenek, która w sklepach pod szyldem Victoria’s Secret jest dostępna wyłącznie w segmencie travel retail. Na rynku lokalnym tego typu produkty są oferowane w ramach odrębnego konceptu Victoria Secret Pink.

Koncept Victoria’s Secret dla sektora travel retail ze sklepami, które funkcjonują w miejskich lokalizacjach, łączy natomiast oferta cenowa – zbudowana podobnie jak na rynku lokalnym na zasadzie promocji pakietowych typu „Kup 3 za…”. W ich ramach klienci mogą tworzyć własne miksy produktów w ramach jednej kategorii.

Koncept Victoria’s Secret. Fot. Mat. pras.

Poza najnowszym Victoria’s Secret będącym częścią The Gallery in Kraków Lagardère Travel Retail prowadzi na lotnisku w podkrakowskich Balicach także sklepy: 1Minute, SO Coffee, Aelia Duty Free, Aelia Beauty, Discover Kraków, Premium Food Gate, Relay, Toys Store, Virgin, #VisitKraków, a także modowe: The Gallery in Kraków. Współpraca Grupy z portem lotniczym trwa od 2007 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl