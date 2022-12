Lagardère Travel Retail otworzyła sklep 1Minute Smacznego! w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie jeszcze w listopadzie. W grudniu natomiast miało miejsce otwarcie w centrum handlowym Silesia City Center w Katowicach. To pierwsze tego typu lokalizacje w portfolio marki, która w nowej odsłonie rozwija się od maja ubiegłego roku – dotąd wyłącznie w lokalizacjach związanych z podróżami.

1Minute Smacznego! to koncept właściwie bez odpowiednika na polskim rynku. Od początku generuje bardzo dobre wyniki. Wierzymy, że w lokalizacjach typowo handlowych, takich jak centra handlowe czy retail parki, może sprawdzić się równie dobrze co na dworcach i lotniskach. W końcu i tu, i tu mamy do czynienia z klientami, którzy, skupieni na własnych sprawach, docenią możliwość zjedzenia szybkich, ale smacznych i jakościowych posiłków w drodze – podkreśla Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający Travel Essentials, czyli sieciami news&gifts i convenience w Lagardère Travel Retail.