Należąca do Lagardère Travel Retail sieć So Coffee świętuje premierę kolejnej kawiarni. Została otwarta w Katowicach i jest prowadzona przez franczyzobiorców.

To już trzecie So Coffee w rodzinie państwa Buckich.

Działa w Katowicach przy ul. Chopina 4, czyli w samym centrum miasta.

To pierwszy franczyzowy lokal pod tym szyldem, który działa przy ulicy, a nie w centrum handlowym.

Nowa kawiarnia So Coffee została otwarta w Katowicach przy ul. Chopina 4, czyli w samym centrum miasta. Z rynku można tu dotrzeć w sześć minut piechotą. Na przestrzeni 50 mkw. przewidziano jedenaście stolików i dwadzieścia dwa miejsca siedzące. Lokal dysponuje też przestronnym ogródkiem, w którym znalazło się aż dwanaście stolików. W sumie nowa katowicka kawiarnia może pomieścić naraz czterdziestu sześciu gości. Jest prowadzona przez franczyzobiorców, którzy pełnią coraz ważniejszą rolę w strategii rozwoju So Coffee.

Nowa kawiarnia So Coffee została otwarta w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Większość naszych kawiarni działa w systemie ajencyjnym, ale chcemy też rozwijać i promować model franczyzowy. Na razie w sieci So Coffee, która liczy dzisiaj 49 lokali, działa 6 kawiarni prowadzonych przez franczyzobiorców. Przygotowujemy ich kompleksowo do zarządzania kawiarnią, dajemy pełne wsparcie na start, a potem pomagamy operacyjnie przez cały okres trwania umowy. Oferujemy też działania marketingowe i współpracę ze sprawdzonymi dostawcami. Co więcej, kawiarnie franczyzowe uczestniczą w naszym programie lojalnościowym. Kameleon łączy ofertę ze wszystkich naszych brandów i sprawia, że są bardziej atrakcyjne dla klientów – mówi Grzegorz Łyczak, kierownik ds. projektu sieci franczyzowej w Lagardère Travel Retail Polska.

Trzy kawiarnie franczyzowe So Coffee działają w aglomeracji śląskiej. Prowadzi je rodzina państwa Buckich, którzy swoją pierwszą kawiarnię z Lagardère Travel Retail otworzyli w 2016 r. w Sosnowcu. Kolejna powstała w 2018 r. w Zabrzu. Trzecia, najnowsza, miała swoją premierę właśnie w Katowicach przy ul. Chopina 4. To zarazem jedyna działająca obecnie franczyzowa kawiarnia So Coffee, która nie jest zlokalizowana w centrum handlowym.



To nasz rodzinny biznes. Uzupełniamy się w obowiązkach. Ja zajmuję się dokumentacją, Basia rekrutacją, szkoleniami i pracą za barem. W tym roku do grona zarządzających dołączyła nasza córka, która jest odpowiedzialna m.in. za marketing internetowy. Mamy też kilku pracowników, którzy są z nami, od kiedy siedem lat temu wyruszyliśmy w podróż z So Coffee. Dziś z pełną świadomością mogę ocenić, że to była dobra decyzja. Lagardère Travel Retail wspiera nas na wielu płaszczyznach. Doceniamy to i mamy do naszych partnerów pełne zaufanie – mówi Marek Bucki, właściciel trzech kawiarni So Coffee w Katowicach.

Lagardère Travel Retail myśli już o kolejnych otwarciach So Coffee. Najbliższe są zaplanowane na czerwiec. Jako pierwsza będzie miała swoją premierę kawiarnia w Focus Mall w Zielonej Górze.

Lagardère Travel Retail myśli już o kolejnych otwarciach So Coffee. Fot. Mat. pras.

Tym, co zaskoczyło nas najbardziej w tym biznesie, to odkrywanie przyjemności z robienia kawy i poznawania jej smaków. Jeśli ktoś lubi kawę i ludzi - zdecydowanie mogę mu polecić prowadzenie kawiarni – dodaje Marek Bucki.

So Coffee to najdłużej działająca kawiarniana marka w portfolio Lagardère Travel Retail Polska. W lutym tego roku do listy brandów spółki dołączyła też Costa Coffee w ramach masterfranczyzy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl