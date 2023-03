Elektryczność jest istotną częścią życia, dlatego potrzebne są rozwiązania, które będą bardziej przyjazne środowisku. IKEA, we współpracy z Little Sun, opracowała oświetlenie LED SAMMANLÄNKAD.

Oświetlenie LED SAMMANLÄNKAD wykorzystujące promieniowanie słoneczne.

IKEA w ten sposób chce zachęcić ludzi do korzystania z ekologicznych źródeł energii.

Większość zasobów energetycznych jest ograniczona, kosztowna i negatywnie wpływa na środowisko. Według danych aż 800 milionów ludzi na świecie żyje bez prądu. Słońce jest najpotężniejszym naturalnym źródłem energii i jest dostępne dla każdego. IKEA postanowiła to wykorzystać i, łącząc siły z firmą Little Sun, stworzyła SAMMANLÄNKAD – oświetlenie LED zasilane energią słoneczną. Za pomocą dwóch funkcjonalnych lamp ich twórcy chcą zainspirować ludzi do korzystania z niej jak najczęściej.

SAMMANLÄNKAD – oświetlenie LED zasilane energią słoneczną. Fot. Mat. pras.

Pierwsza z propozycji to stołowa lampa LED, która może być piękną lampą na biurko lub sufitową, a po wyjęciu z podstawki służyć jako latarka. To zaawansowane rozwiązania technologiczne o oryginalnym designie, który zawiera wiele odniesień do układu planetarnego. Żyroskop, zainspirowany ruchem planet wokół słońca, obraca się we wszystkie strony, dzięki czemu rozświetli każdy zakamarek domu.

Przenośna lampa LED zaprojektowana z myślą o przygodach. Fot. Mat. pras.

Drugą propozycją jest przenośna lampa LED zaprojektowana z myślą o przygodach, zarówno tych w domu, jak i w plenerze. Dzięki w pełni naładowanym akumulatorom lampa może posłużyć także jako power bank. To energia słoneczna w Twojej kieszeni.

Little Sun to idealny partner do tego projektu, który wnosi piękne, artystyczne wzornictwo do technicznego podejścia do paneli słonecznych. W IKEA wierzymy, że SAMMANLÄNKAD to mały wielki krok w stronę bardziej przyjaznej środowisku przyszłości. Korzystanie w 100 proc. z odnawialnej energii elektrycznej jest ważną częścią naszego zobowiązania do stania się przyjazną dla klimatu marką do 2030 roku – mówi James Futcher, lider kreatywny IKEA w Szwecji.

Firma Little Sun została założona w 2012 roku przez artystę Olafura Eliassona i inżyniera Frederika Ottesena. Organizacja pracuje nad dostarczaniem niedrogich rozwiązań oświetleniowych i energetycznych społecznościom bez dostępu do energii elektrycznej. Little Sun inicjuje działania na rzecz klimatu, a poprzez współpracę z IKEA chce sprowokować ludzi na całym świecie do refleksji na temat 800 milionów ludzi żyjących bez dostępu do prądu.

Lampy SAMMANLÄNKAD będą dostępne w sklepach, na stronie IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od kwietnia 2023 roku.

