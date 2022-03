Lancerto docenia rolę kobiet w budowaniu marki. Zapowiada także pierwszą kolekcję dla pań

Lancerto docenia rolę kobiet w rozwoju firmy oraz budowaniu świadomości modowych potrzeb wśród polskich konsumentów. Nikt nie ma wątpliwości, że to kobiety odgrywają kluczową rolę w kreowaniu męskiej mody i stylu. Również w funkcjonowaniu firmy są niezastąpione - 9 na 10 zatrudnionych w Lancerto osób to kobiety! Doskonale czują modę, nie tylko wychwytują i rozumieją tre

Lancerto to polska firma odzieżowa założona w 2008 roku.

Marka znana jest ze swojego innowacyjnego stylu, komfortowej i wysokiej jakości odzieży, butów i akcesoriów dla mężczyzn. Kolekcje marki powstają z myślą o mężczyznach ceniących wygodę i elegancję.

Teraz Lancerto zapowiedziało stworzenie również pierwszej kolekcji damskiej.

Według statystyk zdecydowaną większość osób zatrudnionych w Lancerto stanowią kobiety. Są obecne we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy - aktywne zarówno w biurach, podczas produkcji, w magazynach i w sprzedaży. Co ciekawe, kobiety zajmują większość stanowisk kierowniczych.

Precyzyjne, zwracające uwagę na szczegóły, o miękkich kompetencjach - takie są kobiety pracujące w Lancerto

Zdaniem zarządu Lancerto w doborze pracowników oraz w ich ocenie najważniejsze są kompetencje i doświadczenie oraz zaangażowanie. - Panie udowadniają, że świat mody nie ma przed nimi tajemnic, a ich rola w prowadzeniu firmy jest nie do przecenienia. W przypadku działów kadrowo-księgowych ceniona jest dokładność i staranność. Kobiety wykazują się większą precyzją i mocniej kładą nacisk na szczegóły, co jest bardzo ważne w sprawach finansowo-personalnych. Ich mocną stroną są też kompetencje miękkie - wskazują przedstawiciele Lancerto.

Zdecydowanie najszersza reprezentacja pań jest w dziale sprzedaży oraz wśród doradców klienta, pracujących w salonach sprzedaży. Mężczyźni ufają kobiecemu doradztwu i chętniej korzystają z rad udzielanych im podczas zakupów właśnie przez panie. W salonach także za ekspozycję towarów odpowiadają w przewadze kobiety. Visual Merchandiserki doradzają w kwestii ekspozycji kolorów, komponowania wystawionych wzorów, zestawień tkanin i fasonów. Pomagają też analizować potrzeby klientów i trafnie na nie odpowiadają.

- W salonach Lancerto obserwujemy uważnie to ciekawe zjawisko. Moda męska jest kobietą. Najczęściej to właśnie kobiety doradzają i decydują o wyborze garderoby dla panów. Szczególnie w przypadku odzieży najbardziej eleganckiej tj. garniturów i marynarek na różne okazje. Często to żona, mama, siostra albo partnerka decydują, co ostatecznie zostanie wybrane. Oczywiście są też panowie, którzy świetnie radzą sobie sami, jednak nadal duży odsetek polega na wiedzy i smaku kobiet – podsumowuje Michał Grochala, Brand Manager Lancerto.

Lancerto zapowiada pierwszą damską kolekcję

W Dniu Kobiet Lancerto oficjalnie zapowiada także, że wiosną 2022 roku po raz pierwszy w historii marki w ręce klientów trafi kolekcja damska. - Planowaliśmy zdradzić więcej szczegółów, ale to jedyne, co możemy powiedzieć w tym momencie – zapowiada Michał Grochala. Kolekcja będzie dostępna online oraz w sklepach stacjonarnych.