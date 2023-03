Partnerstwo będzie widoczne w sesjach zdjęciowych, podczas eventów marki LANCERTO, a przede wszystkim w mediach społecznościowych, w których członkowie zespołu są bardzo aktywni. W ramach dotychczasowej dwuletniej współpracy LANCERTO towarzyszyło artystom na trasach koncertowych, eventach i spotkaniach biznesowych.

Paranienormalni to jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów, dlatego niezwykle cieszymy się, że to właśnie my możemy wspierać zespół w budowaniu ich pozytywnego wizerunku, przedłużając nasze partnerstwo na kolejny rok. To, co nas łączy, to energia i nowoczesność, ale z nutką klasyki. 18 urodziny, które Kabaret właśnie obchodzi, to idealny moment, by pokazać się jeszcze szerszej publiczności – mówi Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.