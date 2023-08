Salon LANCERTO w galerii Designer Outlet Gdańsk przejdzie pełną modernizację, która zapewni klientom jeszcze lepsze doświadczenia podczas zakupów.

Zmiany obejmą zwiększenie powierzchni sklepowej, nowy design oraz instalację tabletów.

Dzięki tabletom klienci będą mieli dostęp do całego portfolio produktowego na miejscu.

Już w październiku polska marka odzieży premium otworzy po rebrandingu swój salon w galerii Designer Outlet Gdańsk. Klientów przywita luksusowa przestrzeń o powierzchni 178 mkw., sprzyjająca komfortowym zakupom.

Głównym założeniem modernizacji jest wdrożenie najnowszego konceptu wizualnego, który reprezentuje hasło marki: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”.

Lokal wyposażony zostanie w nowoczesne, drewniane meble z metalowymi akcentami. Atmosferę zdominują ciemne, eleganckie kolory, podkreślając prestiż oraz dbałość o wysoką jakość, z których znana jest marka.

Salon Lancerto. Fot. Mat. pras.

Zwiększenie powierzchni wiązało się z koniecznością zmiany lokalu, choć do nowej lokalizacji trafimy z taką samą łatwością. Znajduje się ona tuż obok poprzedniego salonu LANCERTO. Dzięki temu nasi klienci nie będą tracić czasu na szukanie naszego sklepu – powiedział Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

To nie wszystkie zmiany. W nowej odsłonie salon zostanie również wyposażony w tablety, które pozwolą na dostęp do pełnej oferty marki. Z urządzenia będzie można zamówić dowolny produkt, którego nie ma w sklepie stacjonarnym, do przymierzenia na miejscu. Zamówienie zostanie dostarczone do punktu w 48 godzin bez dodatkowych opłat. To innowacyjne rozwiązanie sprawdza się doskonale w wielu innych sklepach marki.

W sklepie znajdą się ubrania z linii Business Mix w szerokiej gamie rozmiarów. Jest to jedna z klasycznych kolekcji, która charakteryzuje się możliwościami dopasowania produktów, jeśli chodzi o kolory czy kroje. Ponadto na półkach dostępna będzie linia LANCERTO Comfort Plus, znana z wygody i praktyczności. Dzięki wykorzystaniu wyjątkowych tkanin ubrania z tej linii są wodoodporne i nie gniotą się, zgodnie z filozofią firmy, że elegancja może iść w parze z komfortem.

To już drugi salon LANCERTO przechodzący rebranding – poprzedni znajduje się w galerii Wrocław Fashion Outlet. Marka podejmuje decyzje o modernizacji oraz otwieraniu nowych salonów bazując na pogłębionej analizie danych oraz elastycznym podejściu do zmian w portfolio swoich lokalizacji. Firma od początku stawia na zrównoważony rozwój organiczny. Na ten moment sieć liczy już 45 punktów w 36 miastach – jest to jednak proces stopniowy. Dzięki temu model biznesowy LANCERTO jest odporny na zawirowania rynkowe.

