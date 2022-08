Profil LANCERTO rozpoczął działalność na Tik Toku w ostatnim kwartale 2021 roku.

Zanotowano 300 tys. polubień i ponad 9 tys. obserwujących.

Opiekę nad swoim profilem LANCERTO powierzyło agencji DDOB odpowiedzialnej za rekomendację tiktokerów do współpracy.

W świecie mody zarówno topowe jak i niszowe marki prowadzą swoje profile na Tik Toku. Profil LANCERTO rozpoczął działalność w ostatnim kwartale 2021 roku. Obecnie opublikowane filmy przekroczyły już 11 milionów wyświetleń. Zanotowano 300 tys. polubień i ponad 9 tys. obserwujących. Marka pracuje z kilkunastoma tiktokerami i twórcami. Największym sukcesem firmy są filmy, których wyniki oglądalności przekroczyły milion organicznych wyświetleń w ciągu zaledwie kilku dni.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Opiekę nad swoim profilem LANCERTO powierzyło agencji DDOB odpowiedzialnej za rekomendację tiktokerów do współpracy. Do tej pory byli to m.in.: Marek Pawlikowski – pozytywny_kurier, Damian Tkaczuk, Dawid Koczur, Patryk Pniewski, Damian Leonarski, Max Mazurek, Kamil Szymczak, Cyprian Węgrzyn i inni.

Profile brandów różnią się od profili influencerów, dlatego w LANCETRTO podjęliśmy decyzje, aby to właśnie twórcy byli odpowiedzialni za content na naszym profilu tak, aby nadać mu większej autentyczności i spontaniczności – mówi Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Oprócz filmów publikowanych przez twórców, followersi znajdą na kanale firmy także materiały własne np. relacja z backstage’u z sesji zdjęciowych nowych kolekcji.

99% contentu LANCERTO na Tik Toku dotyczy mody męskiej. W miarę rozwoju portfolio i powiększania go o nowy damski asortyment planowana jest współpraca z inflencerkami i skupienie na ofercie również dla kobiet.

Zdaniem LANCERTO to właśnie na Tik Toku jest przyszłość marki. Są nimi jej odbiorcy, a więc 20. i 30-latkowie (oraz ci młodsi), zainteresowani modą i dobrym stylem. Zdaniem ekspertów firmy w budowaniu jej wizerunku bardzo istotne jest tzw. „dorastanie” klienta wraz z marką. Motto LANCERTO brzmi: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”.

W świecie wirtualnym największym sukcesem LANCERTO są świetne recenzje, rekomendacje oraz pozytywne komentarze.

Do sklepu przychodzą młodzi ludzie, pokazują filmik z Tik Toka z i chcą przymierzyć modele, jakie widzieli na kanale. Jest to kwintesencja i najlepsza nagroda dla naszych działań – świat wirtualny wykorzystujemy na 101% wychodząc do klienta, o którego zainteresowanie walczymy – tłumaczy Katarzyna Szymańczak-Rudnicka, Project Manager DDOB.