900 proc. – o tyle wzrosła sprzedaż LFL Lancerto rok do roku na platformie Zalando. Polska marka odzieży premium zdeklasowała konkurencję.

Dzięki wynikowi, deklasując konkurencję, polska marka odzieży premium otrzymała nagrodę Priceless Partner Award 2022 przyznawaną co roku przez Connected Retail by Zalando.

Wyróżnieniem nagradzane są polskie marki obecne na platformie Zalando, które odnotowały największy wzrost wolumenu sprzedaży w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Pierwszym marketplace’em, na którym pojawiło się Lancerto było allegro.

– Nagroda Zalando za rok 2022 to dla nas ważne wyróżnienie i potwierdzenie, że wybrana przez nas strategia rozwoju jest właściwa. Platformy marketplace, na których jesteśmy obecni już od jakiegoś czasu, to najważniejszy – obok naszego własnego kanału ecommerce – kanał sprzedaży przewidziany w naszej strategii omnichannel – mówi Mariusz Serafin, Dyrektor Marketingu i Ecommerce, Lancerto.

Pierwszym marketplace’em, na którym pojawiło się Lancerto było allegro. W listopadzie 2021 roku dołączyły do niego Empik.com i właśnie Zalando, a w październiku ubiegłego roku listę tę uzupełniło Modivo.

Przed przystąpieniem do współpracy z kolejnymi platformami Lancerto dokładnie analizuje ich dopasowanie do profilu i asortymentu oferowanego przez markę. Pod uwagę brane jest m.in to, czy i w jakim stopniu odbiorcy interesują się modą premium lub modnymi akcesoriami i dodatkami.

Nie da się jednoznacznie opisać klientów marketplace’ów – to zróżnicowana mieszanka, w której znaleźć można zarówno przedstawicieli Gen Z, jak i silversów, mieszkańców metropolii i małych miejscowości. Jeśli chodzi o Zalando, to z naszych obserwacji wynika, że klient tej platformy jest bardzo wyedukowany pod względem modowym, zna aktualne trendy i zwraca uwagę na projekt, krój, kolor czy wzór ubrania – kontynuuje Mariusz Serafin.

Nagroda przyznawana jest w ramach programu Connected Retail by Zalando, który został uruchomiony w celu udzielenia wsparcia sklepom stacjonarnym. Program zapewnia treści online, usługi płatnicze, obsługę klienta i specjalne wsparcie w postaci osobistego menedżera kont, a także własne oprogramowanie do zarządzania zamówieniami.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl