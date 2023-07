Co w wakacje przyciąga klientów do centrów handlowych? Nie tylko wyprzedaże. Koncerty, seanse, spektakle, areny sportowe... Sprawdzamy program wakacyjnych atrakcji w centrach handlowych.

Klasykiem letnich atrakcji w centrach handlowych są kino letnie, joga i dmuchańce dla dzieci.

Posnania ma konkurs dla młodych twórców, a Magnolia Park organizuje w lipcu wyprzedaż garażową.

PubQuiz latem gwarantują Wola Park i Galeria Młociny.

Westfield Arkadia w Warszawie - będą koncerty

Kino letnie co czwartek, joga w sobotę i koncerty w ramach Westfield Summer Festival przygotowała na lato Westfield Arkadia w Warszawie.

Westfield Arkadia w Warszawie na 117 tysiącach mkw. powierzchni handlowej oferuje około 240 lokali.

Manufaktura wypełnia lato atrakcjami

Od końca czerwca do początku września klienci Manufaktur mogą korzystać z płaży. Obiekt przygotował z okazji wakacji dla swoich klientów również wydarzenia takie jak: Niedzielne spacery architektoniczne, 600 obrazów na 600-lecie Łodzi, Wakacyjne lekcje tańca w Manufakturze i Joga na dachu.

Manufaktura w Łodzi jest celem dla turystów i miejscem spotkań dla mieszkańców Łodzi. Obiekt oferuje muzea, kino, teatr, ponad 250 butików i sklepów, place zabaw dla dzieci, klub fitness oraz kilkadziesiąt restauracji i kawiarni. Punktem centralnym kompleksu jest ponad Rynek Włókniarek Łódzkich, na którym organizowane są imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Powierzchnia handlowa obiektu ma 127 tys. mkw. a na niej klienci znajdą: 4F, Apart, Super-Pharm, Auchan, Avon, Big Star, Burger King, Bytom,Calzedonia, CCC, Cinema City, Converse, Crocs, Cropp, Czas na herbatę, Decathlon, Douglas, Duka, E. Wedel, Empik, Etam, Gatta, Grycan, H&M, Hebe, Home&You, Hugo Boss, Jysk, Karmello, Kontigo i Lego.

Wrocławska Magnolia Park na lato szykuje wyprzedaż

Letnia wyprzedaż garażowa i piknik dla dzieci to wakacyjna propozycja dla klientów Magnolia Park. Letnia wyprzedaż to również szansa na zaistnienie z rękodziełem. Organizatorzy przed wydarzeniem zbierają zgłoszenia od chętnych do udziału w wydarzeniu.

Magnolia Park to centrum handlowe we Wrocławiu, które oferuje swoim klientom ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw., a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych.

Wśród najemców znajdują się takie marki jak: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichmann, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice. Centrum handlowe oferuje także bogatą ofertę jubilerską oraz sportową, w tym marki jak Apart, Jubitom, Yes, W.Kruk, Pandora, Tous, Savicki, Swarowski, Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outdoors. Na terenie Magnolia Park znajduje się także plac zabaw dla dzieci i strefa street workout.

Lato w Posnanii przyniesie nowy mural

Do końca sierpnia co środę w Posnanii działa Kino Letnie. Do tego Joga na tarasach w soboty rano i konkurs dla młodych twórców. Zwycięzka praca zagości w przesztrzeni Poznania jako mural.

Posnania łączy w sobie funkcje handlowe i rozrywkowe. Wielkopolskie centrum handlowe ma około 100 tys. mkw. Na tej powierzchni klienci znajdą 220 butików, 40 kawiarni i restauracji, 40 sklepów średnio i wielkopowierzchniowych oraz całoroczny food hall – Food Fyrtel. Marki w obiekcie są dostępne m.in.: Carrefour, Zara, C&A, H&M, Empik, Smyk, Primark, Rossman, Reserved, Leroy Merlin, Super-Pharm, Carry, Home&You, Ryłko i CCC.

Summer Park w Silesii City Center

Silesia City Center w wakacje zaprasza do Summer Parku. Tor do skimboardu, park linowy, wielka piaskownica, gry i zabawy, strefa wypoczynku oraz gra terenowa w każdy weekend. Atrakcje mają być dostępne od 23-go czerwca aż do 3-go września.

Katowicka Silesia na 86 tys. mkw. ma 310 sklepów. Silesia City Center działa od ponad 15 lat. Klienci znajdą w obiekcie m.in. salony: Bizuu, Calvin Klein Jeans, Van Graaf, Zara, Tommy Jeans, La Mania, Max Mara. Oprócz zakupów Silesia jest też miejscem koncertów i sezonowych pokazów mody. Bizuu, Calvin Klein Jeans, Van Graaf, Zara, Tommy Jeans, La Mania, Max Mara oraz Media Markt to marki dostępne w Silesia City Center.

Lato w Ogrodach Ulricha

Wola Park w Warszawie na lato ma piaszczystą plażę z palmami i strefę letnich aktywności, w każdy wtorek o 20 PubQuiz, co środę Kino letnie i joga w Ogrodach Ulricha w niedzielne poranki.

Wola Park to miejsce zakupów, spotkań i rozrywki dla całej rodziny. Ma ponad 200 sklepów i punktów usługowych na 77,5 tys. mkw. Wśród marek dostępnych w Wola Parku znajdują się Auchan, Castorama, Zara, H&M, Reserved, Mango, TK Maxx i Toys”R”Us. W Wola Parku mieści się też kino, klub fitness, plac zabaw i szkoła tańca. Obiekt ma 25 restauracji i kawiarni. Dodatkowym udogodnieniem jest bezpłatny parking na 3 tys. miejsc i stacja benzynowa.

Atrakcje w Felicity

Lipiec zapewnił klientom Felicity w Lublinie bezpłatne warsztaty malowania T-shirtów i kurtek z artystkami i bezpłatne warsztaty wicia wianków w Muzeum Wsi Lubelskiej na Powiślu.

Felicity jest zlokalizowane we wschodniej części Lublina. Obiekt ma 79 tys. mkw. powierzchni handlowej. Klienci obiektu mogą liczyć na zakupy w takich sklepach jak: H&M, grupa Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), C&A, wszystkie marki z grupy LPP (Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House, Home&You) oraz salony Tommy Hilfiger i New Yorker.

Galeria Młociny i plenerowe propozycje

W wszystkie niedziele lipca Galeria Młociny razem z Fundacją Jestem Mamą przygotowuje kreatywne warsztaty dla całej rodziny. Pozostałe atrakcje to teatr na leżakach, kulinarne warsztaty dla dzieci PubQuiz, w każdy czwartek i Shuffleboard, w każdą środę dla seniorów.

Galeria Młociny działa od 2019 roku w Warszawie. Inwestorzy obiektu to EPP i Echo Investment. Galeria ma 75 tys. mkw. powierzchni GLA, 2 tys. miejsc postojowych dla klientów i 220 sklepów. Najemcami obiektu są m.in.: H&M, Van Graaf, Zara, TKMaxx, Primark,C&A i Media Markt. EPP zarządza 29 centrami handlowymi i sześcioma projektami biurowymi.

Letni ślizg w Porcie Łódź

W tym roku na Patio centrum handlowego Port Łódź czeka na klientów wodna atrakcja – tor skimboardowy, od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 20.00. W każdy wakacyjny czwartek 16 edycja kina letniego w Porcie Łódź. W lipcu galeria przygotowała też rodzinne warsztaty budowania domków dla owadów.

Port Łódź ma 150 sklepów m.in: KT Maxx, Cropp, CCC, Zara, Reserved, H&M, C&A, Kik, Empik, Smyk, HalfPrice, Jysk, RTV euro AGD, Medicine, Biedronka, Smyk, House i Carry. Strategicznym najemcą obiektu jest IKEA. Łódzkie centrum handlowe ma 68 tys. mkw.

Galeria Północna z cyklem zajęć jogi na dachu

W ramach letniego cyklu kulturalnych wydarzeń w Galerii Północnej klienci mogą poćwiczyć jogę na trawie. Zajęcia będą dostosowane dla osób początkujących. Spotkania będą realizowane w godzinach 10:30.-11:30 i 12:00 – 13:00 w soboty i niedziele (również niehandlowe).

Galeria Północna to wielkopowierzchniowe centrum handlowe na warszawskim Tarchominie. Obiekt ma ogród na dachu i tężnię solankową. W Galerii Północnej działają takie sklepy jak: 4F, 50style, Apart, Carrefour, CCC, Bytom, Cropp, Dealz, Deichmann, Empik, H&M, Half Price czy Hebe.

Festiwalowy lipiec w Galerii Krakowskiej

Galeria Krakowska w lipcu przygotowała wydarzenie dla miłośników sztuki teatralnej, folkloru i tańca. Zwieńczeniem festiwalowych dni będzie pokaz tańców dworskich w wykonaniu Baletu Cracowia Danza, który wystąpi ze spektaklem „Pan Twardowski. Ale bajka!”

Ga­le­ria Kra­kow­ska zo­sta­ła otwar­ta w 2006 ro­ku. Jest zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę ECE Projektmanagement Pol­ska. Na 64 tys. mkw. powierzchni mieszczą się m.in. H&M, Sinsay, CCC, TK Max, Empik, Home & You, Carry, Rossmann, HalfPrice, Reserved, Żabka, Mango, Cropp, Reserved i Dealz.

Dmuchańce w Atrium Promenada

W dniach 10 – 22 lipca (z wyłączeniem niedzieli, 16 lipca) w godzinach 10:00 – 20:00 na wszystkie dzieci czekają dmuchana zjeżdżalnia. Atrium Promenada przygotowała na poziomie 0, na rotundzie, przy wejściu od strony ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego bezpłatną atrakcję dla członków klubu #maszokazje.

Atrium Promenada to przestrzeń zakupowa w sercu Pragi Południe. Obiekt ma 63 tys. mkw. powierzchni, a na niej takie sklepy jak: H&M, Zara, Rossmann, Carrefour, Smyk, Empik, RTV euro AGD, Sephora, Super-Pharm, Sinsay, 4F, House, Cropp, Cinema City i Mohito.

W marcu 2023 r. zakończyła się przebudowa centrum handlowego Promenada w Warszawie. To najnowocześniejsza galeria handlowa w Warszawie - mówi Tomasz Hofman, dyrektor Promenady. Na klientów czeka 50 nowych sklepów, w tym m.in.: Peek & Cloppenburg, Marc O'Polo, Tezenis, Home & You, Homla, Fielmann, Jubitom, Lynx Optic, Digel, Lovisa, Tezenis, Family Optic czy VITA CAFÉ. W sumie w obiekcie jest 150 salonów.

Przystanek wakacje od Millenium Hall

W sobotę i niedzielę, w godzinach 12:00 - 19:00 dla najmłodszych klientów Millenium Hall przygotowane będą zabawy pod okiem doświadczonych animatorów. Do tego dmuchańce dla dzieci, wypożyczalnia samochodów elektrycznych ma na lato Millenium Hall.

Millenium Hall to pierwsze i największe centrum kulturalno-handlowe na Podkarpaciu, Millenium Hall to centrum kulturalno-handlowe na Podkarpaciu i ma 56 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Najemcami galerii są m.in.: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Reserved, House, Mohito, Sinsay, Nike, Pandora, Apart, W.Kruk, Sephora, Super-Pharm, Eurospar, Empik, Media Expert a także jedyne w Polsce południowo-wschodniej: Zara, Massimo Dutti, TK Maxx, Mango, Liu Jo, Guess, Marella, Lacoste, Intersport, SportsDirect oraz Multikino z 9 salami. Millenium Hall łączy muzykę, kulturę i społeczną odpowiedzialność.

Galeria Kaskada w Szczecinie z kinem pod chmurką

Galeria Kaskada w Szczecinie ma dla swoich klientach na lato kino pod chmurką.

Galeria Kaskada w Szczecinie dla swoich klientów zbiera ofertę takich marek jak: 4F, Adidas, Apart, Bershka, Big Star, Carrefour, CCC, Cropp, Deichmann, Douglas, Duka, Empik i House.

Lato w mieście z Atrium Biała

Od 1 lipca rusza 5. edycja Plaży w Białej. W soboty między 11.00 a 17.00 będą prowadzone animacje dla dzieci. Na uczestników zabawy będą czekać m.in. dmuchaniec lub eurobungee.

Atrium Biała to centrum handlowo-usługowe w Białymstoku, oferuje wybór marek odzieżowych i ofertę rozrywkową. Najemcami galerii są m.in. Media Markt, CCC, Carry, Smyk, H&M, Reserved, Empik, NewTorker i House.

Wakacyjna moc atrakcji w Galerii Karuzela Kołobrzeg

Co tydzień, w ramach każdego eventu, na dzieci czekać będzie wiele atrakcji sprawiających mnóstwo radości. Wszystkie pociechy będą mogły uczestniczyć w licznych grach i zabawach ruchowych i tanecznych pod okiem wykwalifikowanych animatorów. Na terenie pasażu pojawi się duży, dmuchany zamek, w którym uczestnicy będą mogli skakać, korzystać ze zjeżdżalni lub bawić się w basenie z kulkami. Ponadto na miejscu nie zabraknie także uwielbianego przez najmłodszych stoiska do malowania buziek, a także strefy tworzenia brokatowych tatuaży, które stały się prawdziwym hitem tegorocznych wakacji. Wszyscy chętni będą mogli także uczestniczyć w warsztatach balonowych oraz pokazach baniek mydlanych.

Centrum Janki po raz kolejny rozwija strefę zabaw dla dzieci

Centrum Janki nadal rozwija i powiększa strefę zabaw dla dzieci. Po otwarciu Jankowej Polany – unikatowej w skali kraju salki dla najmłodszych, do dyspozycji klientów oddany został także wewnętrzny plac zabaw. Tym, co łączy oba miejsca, jest oryginalne ujęcie natury w skali makro, dzięki któremu mali odkrywcy mogą spojrzeć na świat z niespotykanej dotąd perspektywy.

Gemini Park Tarnów uruchamia letnią strefę

30-metrowy tor do skimboardu, ścianka wspinaczkowa i dmuchane zamki latem czekają na najmłodszych klientów Gemini Park Tarnów. Letnia strefa będzie dostępna od 14 do 15 lipca od godziny 12 do 19.

