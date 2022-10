W wielu miejscowościach spotykają się konkurencyjne obiekty. Często dwóch deweloperów w tym samym czasie i zbliżonej lokalizacji projektuje park handlowy – przyznaje Michał Osadczuk, prezes RockCapital, firmy budującej portfel Rock Parków.

RockCapital od dwóch lat buduje sieć Rock Parków. W trakcie realizacji jest obiekt w Radomiu. W marcu przyszłego roku planowane jest oddanie lokali najemcom.

W październiku tego roku RockCapital rozpoczął budowę drugiego etapu inwestycji w Kłodawie, której najemcami będą: Media Expert, Drogerie Jawa i KiK.

Lada moment deweloper wystartuje z budową w Staszowie – to 5375 mkw. i blisko 170 miejsc parkingowych. Swoje sklepy otworzą m.in. takie marki jak: Pepco, Dealz, Tedi, Carrefour, Media Expert.

Jaki jest model biznesowy RockCapital? Budujecie portfel Rock Parków głównie w mniejszych miejscowościach. Czy to dlatego, że właśnie w nich najlepiej się sprawdza ten format?

Michał Osadczuk, prezes RockCapital: Nie. Koncentrujemy się na lokalizacjach jeszcze nie do końca zagospodarowanych handlowo w całej Polsce. Bardzo często decyzja o wyborze lokalizacji podyktowana jest potrzebami naszych partnerów, którzy szukają najlepszych miejsc dla swoich sklepów. Na razie są to mniejsze i średnie miasta, ponieważ to właśnie tu najbardziej brakuje tego typu obiektów. Co jakiś czas analizujemy możliwości realizacji inwestycji w większych aglomeracjach, jednak przez bardzo wysokie ceny gruntów ciężko w nich osiągnąć odpowiednie wskaźniki rentowności. Jesteśmy deweloperem i budujemy różnego rodzaju obiekty, zarówno duże parki handlowe, jak i mniejsze obiekty typu convenience. Za każdy razem proces inwestycyjny realizowany jest we współpracy z renomowanymi sieciami handlowymi, jak na przykład w Nowogardzie, gdzie swoje sklepy otworzyły Biedronka, KiK i Hipper.

Rynek parków handlowych jest dzisiaj mocno rozgrzany. Czy to oznacza, że można je budować spekulacyjnie, bo taki jest głód retail parków, czy wręcz przeciwnie – jest trudno się wstrzelić w odpowiednią lokalizację?

Jakub Linka, wiceprezes RockCapital: Nigdy nie budujemy spekulacyjnie. Jesteśmy butikową firmą deweloperską skupiającą się na działaniu w sposób efektywny i bezpieczny – w zależności od potrzeby i możliwości budujemy obiekty zarówno mniejsze (od ok. 1,5 tys. mkw.), aż po duże liczące ok. 12 tys. mkw. Do etapu budowy naszych inwestycji przechodzimy, gdy planowany przez nas obiekt posiada niezbędne zgody administracyjne i jest skomercjalizowany na poziomie przynajmniej 70 proc.

MO: Dzisiaj nie ma łatwych realizacji w tym sektorze rynku, a w wielu miejscowościach spotykają się projekty konkurencyjne. Często się zdarza, że dwóch deweloperów w tym samym czasie i zbliżonej lokalizacji komercjalizuje i projektuje planowany park handlowy.

Budujecie portfel handlowy na sprzedaż, czy chcecie zarządzać tymi parkami?

JL: Po przekazaniu lokali najemcom w naszych Rock Parkach będziemy je oferować inwestorom końcowym na sprzedaż. Rynek jest podzielony na dwa rodzaje inwestorów. Jedni zatrzymują obiekty w swoim portfelu i go akumulują aż do chwili osiągnięcia odpowiedniej skali, tak, aby zainteresować duże podmioty realizujące transakcje o odpowiednim wolumenie. Z kolei druga grupa, do której my należymy, prowadzi proces inwestycyjny z zamiarem sprzedaży pojedynczych obiektów. Dzieje się to na różnych etapach. Zdarzają się transakcje sprzedaży działek przygotowanych do budowy i objętych umowami najmu. My jednak realizujemy inwestycje do samego końca i sprzedajemy w pełni wybudowane i funkcjonujące obiekty.

RockCapital działa od ponad dwóch lat. Jaki macie pipeline?

JL: W trakcie realizacji jest Rock Park w Radomiu. Będzie to obiekt o powierzchni 3340 mkw. z 86 miejscami parkingowymi. W marcu przyszłego roku planowane jest oddanie lokali najemcom. Obecny poziom komercjalizacji wynosi ponad 90 proc., a wśród najemców którzy otworzą swój sklep są m.in.: Stokrotka, Pepco, Dealz, Tedi, Kakadu. Z kolei w tym miesiącu rozpoczęliśmy również budowę drugiego etapu inwestycji w Kłodawie, którego najemcami będą: Media Expert, Drogerie Jawa i KiK. Na początku drugiego kwartału przyszłego roku planowane jest otwarcie. W pierwszym etapie powstał sklep spożywczy pod marką Biedronka, którego oficjalne otwarcie miało miejsce we wrześniu 2020 r. Lada moment wystartujemy też z budową w Staszowie – to 5375 mkw. i blisko 170 miejsc parkingowych. Będzie to największy obiekt w powiecie, świetnie zlokalizowany, bo niemal w samym centrum miasta. Zainteresowanie lokalami było większe niż dostępna powierzchnia, co bardzo nas cieszy, bo dowodzi atrakcyjności lokalizacji naszych parków. Swoje sklepy otworzą m.in. takie marki jak: Pepco, Dealz, Tedi, Carrefour, Media Expert.

Na waszej mapie inwestycji jest też Przeworsk. Na jakim etapie jest ten projekt?

MO: Jesteśmy na ostatnim etapie uzyskania pozwolenie na budowę parku o powierzchni blisko 6 750 mkw. i ok. 180 miejsc parkingowych. Jeszcze trwa jego komercjalizacja – finalizujemy umowę z renomowanym operatorem spożywczym oraz pozostałymi najemcami. Mieszkańcy Przeworska będą mogli korzystać z oferty sklepów z elektroniką, odzieżą, sprzętem sportowym, drogerii czy dyskontów niespożywczych. Na początku przyszłego roku planujemy wystartować z budową.

W radomskim i staszowskim parku zgromadziliście niezłą reprezentację popularnych dyskontowych szyldów. Czy dzisiaj parki handlowe mogą w ogóle funkcjonować bez dyskontu?

JL: Rzeczywiście są to stali najemcy tego typu obiektów, bo ich klienci cenią je za bliskość, kompleksowość i łatwość w robieniu zakupów. Nasz model komercjalizacji Rock Parków opieramy przede wszystkim na zróżnicowanym i kompleksowym tenant miksie, którego najczęściej głównym trzonem jest operator spożywczy. To w efekcie sprawia, że ruch klientów jest wzmożony, a sklepy osiągają świetne obroty. Ponadto nieruchomość, na której swoją działalność prowadzi operator spożywczy cieszy się większym zainteresowaniem wśród docelowych inwestorów.

A w którym momencie potencjalny nabywca interesuje się transakcją. Czy zawsze to jest już obiekt działający, czy może jeszcze na etapie dziury w ziemi?

MO: Zazwyczaj już na etapie projektowym rozpoczynają się pierwsze rozmowy, ale przeważnie do transakcji dochodzi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęciu działalności sklepów. Trzeba przyznać, że zainteresowanie zakupem różnego rodzaju parków handlowych jest duże i coraz więcej inwestorów zagranicznych chętnie spogląda na nasz polski rynek retailowy.

Jaką macie strategię rozwoju. Czy zakładacie jakieś konkretne tempo realizacji?

MO: Nie mamy sprecyzowanych planów, ostatnie lata pokazały, że aktualność nawet najlepszych estymacji drastycznie się zmieniała. Chcemy się rozwijać organicznie, ale oczywiście z zamiarem realizacji coraz większej liczby parków. Regularnie powiększamy bank ziemi. Aktualnie posiadamy grunty na realizację około 60 tys. mkw. GLA.

