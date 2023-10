Sprzedałam resztę udziałów w Laurelli - ogłosiła Laura Reiss-Vogel. Jedynym właścicielem spółki została GK Immobile. - Umówiliśmy się, że nie będziemy oficjalnie mówić o powodach transakcji - tłumaczy Sławomir Winiecki, wiceprezes GK Immobile.

Laurella dołączyła do GK Immobile wiosną tego roku, gdy - sprzedająca ubrania pod marką Quiosque - spółka PBH, została jej większościowym akcjonariuszem.

Laura Reiss-Vogel sprzedała resztę udziałów w Laurelli. Obecnie razem z mężem rozwija markę kosmetykową.

Ubrania marki Laurella są sprzedawane m.in. w 60 sklepach stacjonarnych Quiosque, które działają głównie w galeriach handlowych.

„Przez wiele lat pracowałam nieustannie nad rozwojem firmy Laurella, budując ją krok po kroku. Teraz jednak przekazuję pałeczkę inwestorowi, który samodzielnie będzie realizować swój pomysł i wizję na markę” - napisała na Instagramie Laura Reiss-Vogel, twórczyni odzieżowej marki i główna projektantka.

Laurella w sklepach Quiosque

Laurella dołączyła do GK Immobile wiosną tego roku, gdy - sprzedająca ubrania pod marką Quiosque - spółka PBH, została jej większościowym akcjonariuszem. Teraz doszło do drugiej transakcji, w wyniku której stała się jedynym udziałowcem marki stworzonej przez Laurę Reiss-Vogel. Co się stało?

Przyglądamy się spółce Laurella pod kątem finansowym. Mam nadzieję, że nasz zespół wykaże się dużą dyscypliną i będziemy mogli dalej rozwijać „dziecko Laury” w przestrzeni segmentu modowego - komentuje Sławomir Winiecki, wiceprezes GK Immobile.

- Umówiliśmy się z założycielami - Laurą Reiss-Vogel i Marcinem Vogel, że nie będziemy oficjalnie mówić o powodach. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że jest to jedyna droga do najlepszego rozwoju spółki Laurella - tłumaczy Sławomir Winiecki, wiceprezes GK Immobile.

Przyznaje, że w związku z tą sytuacją pojawiają się pytania o przyszłość marki Laurella bez Laury - głównej projektantki odzieżowego brandu.

- Laura jest na pewno bardzo wybitną projektantką młodego pokolenia. Będziemy pracowali nad utrzymaniem ducha i kierunku, w którym prowadziła markę - zapewnia Sławomir Winiecki.

Nowy rozdział Laurelli

Wiceprezes dodaje, że jeszcze przez jakiś czas Laurella będzie sprzedawała ubrania zaprojektowane przez Laurę.

- Tymczasem przyglądamy się spółce pod kątem finansowym. Mam nadzieję, że nasz zespół wykaże się dużą dyscypliną i będziemy mogli dalej rozwijać „dziecko Laury” w przestrzeni segmentu modowego - komentuje Sławomir Winiecki.

Jak dodaje Mikołaj Jerzy, członek zarządu PBH, firmie zależy na utrzymaniu unikatowości marki Laurella.

- To jest nasz cel na najbliższe lata. Tymczasem Marcin i Laura ruszają z nową marką kosmetykową. Polecamy śledzenie poczynań Laury w tym temacie - wyjaśnia Mikołaj Jerzy.

Jak zapewnia Sławomir Winiecki, firma zamierza wspierać małżeństwo w ich pomysłach biznesowych. - Jesteśmy przekonani, że Laura jako naturalny wulkan pomysłów nie zatrzyma się wyłącznie na branży kosmetycznej - dodaje wiceprezes GK Immobile.

