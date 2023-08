Lavard, polska marka specjalizująca się w branży mody męskiej, już niebawem otworzy swój salon w Manufakturze w Łodzi.

Marka Lavard działa w Polsce od 1975 r.

Sieć posiada ok. 90 sklepów firmowych w całej Europie.

W łódzkiej Manufakturze salon Lavard znajdować się będzie na pierwszym piętrze.

Już wkrótce, na 1 poziomie Manufaktury w Łodzi, swój salon otworzy polska firma Lavard.

Salon Lavard przed otwarciem. Fot. PropertyNews

Lavard to rodzinna marka o podhalańskich korzeniach. Za marką Lavard stoi wielopokoleniowe doświadczenie krawieckie. Stało się ono podwaliną do stworzenia nowoczesnej marki oferującej swoim klientom wzornictwo na światowym poziomie. Oferta marki Lavard to szerokie spektrum odzieży klasycznej i eleganckiej zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

Lavard obok salonu ALLES. Fot. PropertyNews

Salon Lavard w Manufakturze będzie usytuowany pomiędzy sklepami ALLES i EVENEMEN, naprzeciwko sklepu New Yorker.

Lavart w sąsiedztwie salonu EVENEMEN. Fot. PropertyNews

