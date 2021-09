LCP idzie jak burza. Kolejny park handlowy w portfelu

Pasaż Warmiński w Lidzbarku Warmińskim zmienił właściciela. O transakcji poinformowała grupa LCP, która pozyskała kolejny projekt do swojego portfela parków handlowych.

Pasaż Warmiński w Lidzbarku Warmińskim to nowoczesny park handlowy o powierzchni ponad 6 tys. mkw. w którego ofercie znajdują się sklepy takich marek jak: Biedronka, Rossmann, CCC,Martes Sport,Pepco,Smyk, Media Expert, Tedi i KiK. Zlokalizowany przy drodze krajowej 51 z Olsztyna, oferuje ponad 150 miejsc parkingowych dla klientów.

- Ta transakcja potwierdza, iż cały czas istnieje przestrzeń do zawierania szybkich i bardzo dobrych umów kupna nieruchomości. Cały czas nie ustajemy w poszukiwaniu projektów, które będą mogły dołączyć do naszego portfela. Jesteśmy w trakcie zatwierdzania kolejnych inwestycji i wkrótce będziemy mogli o nich poinformować. Planujemy do końca podpisać parę kolejnych transakcji - podkreśla Katarzyna Szeleźnik, Acquisitions Director w LCP Properites.