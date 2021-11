LCP na zakupach. Trzy parki handlowe w portfelu

Grupa LCP, firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, nie zwalnia tempa.

Zgodnie z obraną strategią wzbogaciła właśnie swoje portfolio o kolejne trzy Retail Parki.

Ten typ projektów, jak i supermarkety oraz dyskonty wolnostojące, zapewniają bardzo bezpieczną formę zakupów, przez co coraz częściej są wybierane przez konsumentów oraz najemców.

Najnowsze transakcje, dotyczą nieruchomości znajdujących się w Bytomiu, Górze Kalwarii, oraz Plewiskach koło Poznania. Wszystkie nieruchomości charakteryzuje ich kluczowe położenie w dogodnych miejscach wybranych miejscowości.

Park Handlowy Plewiska znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej, głównej ulicy miasta, w południowo-wschodniej części aglomeracji Poznania. Liczne punkty usługowe znajdujące się w okolicy oraz bezpośrednie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych, wraz z pobliskimi sklepami, Stokrotką oraz Lidlem, oferują dogodne warunki robienia zakupów dla mieszkańców miasta.

Obiekt został oddany do użytku w 2020 roku i oferuje ponad 1,440 mkw. powierzchni GLA. Najemcami są: KiK, Pepco i Rossman.

Retail Park w Bytomiu

Kolejnym Retail Parkiem jest projekt w Bytomiu, zlokalizowany przy ulicy Felińskiego. Znajduje się w okolicy, która obecnie odnotowuje dynamiczny rozwój infrastruktury mieszkaniowej. Dzięki temu, centrum wygodnych zakupów odnotowuje stały wzrost zainteresowania, co pozwala najemcom patrzeć z zadowoleniem na nadchodzący okres świąteczny.

Park oferuje 1653 mkw. powierzchni GLA dla swoich klientów. Najemcami parku są: Pepco, Rossmann oraz sklep spożywczy Stokrotka.

Trzecim parkiem handlowym jest obiekt w Górze Kalwarii przy ulicy Wyszyńskiego. To inwestycja, która będzie zlokalizowana przy głównym wjeździe do miasta od strony Konstancina-Jeziorny oraz Warszawy.

Ten nowy park handlowy powstanie w sąsiedztwie powstających domów wielorodzinnych. Będzie pierwszym obiektem tego typu znajdującym się przy wjeździe do miasta w sąsiedztwie sklepu Lidl. Do końca roku 2021 planowane jest otwarcie Biedronki, a już w pierwszym kwartale 2022 roku otwarcie swoich sklepów zapowiadają Pepco i Rossmann. Kompleks usługowo-handlowy będzie oferował ponad 2,000 mkw. powierzchni najmu oraz 65 miejsc parkingowych do dyspozycji klientów.

Wszystkie, ostatnie transakcje cechuje ich bardzo dobra lokalizacja w miejscowościach oraz toczący się dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej w ich sąsiedztwie. Stanowią doskonałą inwestycję grupy, która kupując takie projekty, cały czas dba, aby inwestycje w wybrane nieruchomości efektywnie pracowały dla swoich inwestorów.

- Cieszymy się, że do naszego portfolio dołączyły projekty handlowe z takim potencjałem. W zakupionych nieruchomościach widzimy długoterminową inwestycję, zgodną ze strategią funduszu - mówi Katarzyna Szeleźnik, Aquisition Director w LCP Properties.