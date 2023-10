LCP Properties oficjalnie otworzył swój łącznie 46 park handlowy pod marką M Park na terenie Polski, w oddalonym o 70 km od Warszawy, Łochowie.

M Park Łochów w liczbach to 2.610 mkw. powierzchni najmu z łącznie 8 najemcami.

Wśród największych najemców tej lokalizacji wymienić można: Rossmann, Dealz, Pepco, czy sklep spożywczy Stokrotka.

Park handlowy w Łochowie to projekt zrealizowany we współpracy z jednym z głównych partnerów biznesowych LCP - Family Partners.

M Park Łochów powstał przy ulicy Wolności 19, zaledwie 400m od skrzyżowania dwóch głównych i przelotowych ulic w mieście – Alei Łochowskiej (DK 50) i Alei Węgrowskiej (DK 52), w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli i licznej zabudowy domów jednorodzinnych. Zasięg (tzw. catchment area) najnowszego M Parku w portfelu LCP wyliczony w odległości 20km od nieruchomości, określany jest na 105.000 klientów.

M Park Łochów. Fot. Mat. pras.

Tuż przy parku handlowym dla klientów dostępny jest parking na 54 samochody. W kontekście aspektów ekologicznych, na terenie parkingu przygotowane są cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

W gronie najemców M Park Łochów znalazły się lubiane marki dla tego formatu handlowego, w tym Dealz (223 mkw.), Rossmann (315 mkw.), Pepco (326 mkw.) oraz sklep spożywczy Stokrotka (413 mkw.). Tenant mix uzupełnią Inmedio Trendy (70 mkw.), lokalny Clothes Shop (70 mkw.) czy Totalizator (50 mkw.).

Otwarcie M Park Łochów. Fot. Mat. pras.

- Już na samym początku, kiedy rozważamy start inwestycji rozumiany jako budowę parku handlowego w danej lokalizacji, zawsze naszym celem nadrzędnym jest dopasowanie formatu i oferty do oczekiwań i potrzeb lokalnych mieszkańców i okolicznych miejscowości. Patrząc dziś na finalny efekt naszych prac z ostatnich miesięcy, jestem przekonana, że oddajemy w ręce Łochowian park handlowy z prawdziwego zdarzenia, który będzie im dobrze służył - skomentowała Magdalena Kowalewska, Chief Operating Officer, LCP Properties w Polsce. - Dziś nie tylko oddajemy 46 park handlowy pod marką M Park w Polsce, ale także łącznie 15-stą nieruchomość handlową w województwie mazowieckim. I co najważniejsze, nie zatrzymujemy się, planując kolejne projekty czy też otwarcia tych aktualnie realizowanych. Tym samym zaznaczamy coraz mocniej naszą obecność nad Wisłą - dodała.

Otwarcie M Park Łochów. Fot. Mat. pras.

Łochów to nie ostatnie otwarcie parku handlowego przez LCP w bieżącym roku. Pod koniec grudnia planowane jest otwarcie 47 M Parku, z powierzchnią najmu ponad 5.300 mkw., tym razem w miejscowości Iława. M Park Iława to kolejny przykład współpracy pomiędzy LCP a Family Partners. Co więcej kolejne wspólne projekty są w przygotowaniu.

