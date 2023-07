LCP Properties podpisał w pierwszym półroczu tego roku łącznie 63 umowy najmu na niemal 27 tys. mkw. 20 proc. podpisanej powierzchni dotyczy umów nowych, a pozostała część to przedłużenia istniejących najmów.

LCP jest właścicielem ponad 95 nieruchomości zlokalizowanych niemalże w każdym zakątku kraju.

W ostatnim czasie firma szczególnie mocno skupia się na ujednolicaniu swojego portfela pod marką M Park.

Spośród największych podpisanych w pierwszym półroczu nowych umów wyróżnić można m.in. Sinsay (750 mkw.) oraz Dealz (451 mkw.) w M Park Ostrów Mazowiecka, czy Pepco (411 mkw.) w M Park Rumia.

Patrząc na aktualną część najemców LCP, którzy przedłużając umowy jednocześnie powiększyli swoje zajmowane powierzchnie, wymienić można m.in. siłownię i klub fitness McFit. W połowie października ta lubiana i popularna marka otworzy się na swojej nowej, powiększonej powierzchni ponad 2.300 mkw. w M Park Białystok.

Dzięki sprawnie poprowadzonym negocjacjom i partnerskiemu podejściu podpisaliśmy w pierwszym półroczu aż 63 umowy, a 24 z nich na ponad 5 tys. mkw. to te nowe. Na wynik umów nowych należy patrzeć także przez pryzmat niewielkiej dostępności powierzchni, która w naszym portfelu była do wynajęcia, gdyż rok 2023 zaczynaliśmy z poziomem komercjalizacji 98 proc. Tym bardziej osiągnięty wynik zasługuje na uznanie - skomentowała Katarzyna Szeleźnik, Leasing & Acquisitions Director, LCP Properties w Polsce.

- Poprzez nieprzerwane ujednolicanie naszego portfela, marka M Park staje się coraz bardziej rozpoznawalna i kojarzona z odpowiednią jakością, co jest jedną ze zmiennych pozwalającą nam na finalizowanie tak wielu umów - dodała.

M Park to marka dla parków handlowych i obiektów handlowych średniej wielkości, do 20 tys. mkw. najmu, funkcjonujących w mniejszych i średnich miejscowościach z zasięgiem (dotarcie w czasie do 30 minut) na poziomie minimum 300 tys. osób.

Tenant mix M Parków to głównie marki pierwszej potrzeby – typowe dla parków handlowych, ale także mniejsze powierzchnie z kawiarniami, piekarniami, czyli punktami usługowymi typu pralnia lub poczta. Polska jest głównym z rynków LCP, na którym marka M Park jest rozwijana na tak szeroką skalę.

W każdym z M Parków kładziony jest nacisk na aspekty ekologiczne, w tym montowane są m.in. elektryczne stacje do ładowania pojazdów, specjalne wiaty i parkingi dla rowerów. W planie jest również pozyskiwanie energii z źródeł odnawialnych, w tym m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych.

