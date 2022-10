Grupa LCP otrzymała pozwolenie na użytkowanie kolejnego parku handlowego w Rawie Mazowieckiej.

LCP otrzymało pozwolenie na użytkowanie nowego M PARKU - parku handlowego w Rawie Mazowieckiej.

Jest to już drugi tego typu obiekt w mieście będący w portfelu Grupy LCP.

Pierwszy projekt typu M Park, mieszczący się przy Al. Konstytucji 3 Maja 3a, został otwarty w 2020 roku. Oferował wówczas 2.500 mkw powierzchni GLA dla swoich klientów. Głównymi najemcami obiektu od początku są marki sieciowe takie jak CCC, KiK, Martes Sport oraz Dealz. Do dyspozycji odwiedzających, park handlowy udostępnia parking na 45 samochodów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnych mieszkańców LCP zdecydowało o realizacji kolejnego projektu M Park II w Rawie Mazowieckiej. Projekt znajduje się w odległości 5 minut od pierwszej inwestycji otwartej 2 lata wcześniej.

Dzięki rozszerzeniu oferty o kolejne, znane marki, M Park udostępni kupującym możliwość dokonywania zakupów w nowych sklepach, które uzupełnią dotychczasową ofertę o usługi z sektora AGD, sportu, dyskontu niespożywczego oraz z obszaru DIY.

Nowy park handlowy dostarczy prawie 4 000 mkw. powierzchni handlowej, na której pięcioro najemców będzie oferować swoje produkty. Wśród głównych marek znajdą się: Media Expert, Tedi, Pepco, KS Sport oraz operator spożywczy Lidl. Do dyspozycji klientów M Park udostępni ponad 100 miejsc parkingowych, z bezpośrednim dostępem do sklepu Lidl oraz do pozostałych najemców obiektu.

Jest to kolejny projekt w portfelu LCP, które kontynuuje założoną strategię, otwierania dobrych projektów handlowych, uwzględniających potrzeby lokalnych mieszkańców.

Projekt został zakupiony przez LCP Group od firmy Green Hills Investment tuż po uzyskaniu przez na pozwolenia na budowę obiektu.

Przedmiotowa inwestycja jest już drugim, zrealizowanym przez Green Hills Investment projektem w Rawie Mazowieckiej. Stanowi to potwierdzenie potencjału tego miasta jak również stałego i dynamicznego rozwoju Naszej grupy. Realizujemy inwestycje z myślą, aby spełniać oczekiwania lokalnej społeczności, dlatego gwarantujemy zróżnicowany mix najemców, który stanowi operator spożywczy Lidl oraz sieciowi Najemcy: Pepco, KS Sport, TEDi czy Media Expert. Jestem przekonany, że Park Handlowy będzie cieszyć się sporym zainteresowaniem ze strony klientów i wzbogaci ofertę handlową mieszkańców Rawy Mazowieckiej jak również okolicznych miejscowości – mówi Sebastian Sypniewski, członek zarządu GHI.

- Kolejny projekt typu M Park, który otwieramy w Rawie Mazowieckiej, doskonale obrazuje rynkowe zapotrzebowanie w Polsce na nowoczesne powierzchnie handlowe w średnich miastach. Znane marki sieciowe, mające własne wymagania co do jakości przestrzeni, nadal chętnie otwierają sklepy w takich obiektach, często funkcjonując razem z lokalnymi przedsiębiorcami. Tego typu projekty pozwalają im na precyzyjne dostosowanie oferty, aby optymalnie spełnić oczekiwania lokalnych mieszkańców. Nie bez znaczenia jest wsparcie najemców dla działań e-commerce, co pozwala klientom internetowym finalizowanie transakcji w kompleksie handlowym - mówi Justyna Małysko, Senior Leasing Manager, LCP Properties.

Jesienny okres dla Firmy będzie bardzo aktywny, ponieważ planuje ona otworzyć kilka kolejnych parków handlowych ( M PARK ) do końca roku.

Równolegle, LCP Properties prowadzi budowę projektów magazynowych typu SBU, które stanowią doskonałą ofertę dla firm, potrzebujących zarówno małego biura jak i dedykowanej powierzchni magazynowej. Tego typu projekty doskonale sprawdzają się również dla podmiotów działających w branży e-commerce oraz wystawienniczej.

Najbliższe miesiące dla LCP to bardzo ważny i aktywny czas. Planujemy otwarcie kolejnych parków handlowych, budowanych przez Fimę. Nowy obiekt w Rawie Mazowieckiej jest pierwszą inwestycją LCP pod nową marką M Park – dodaje Brian Kober, Project Manager z LCP Properties.

