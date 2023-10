Le Collet, modowa marka Mai Bohosiewicz uruchomi kolejny butik stacjonarny i rozszerzy swoją ofertę.

Intensywna końcówka roku zapowiada się w założonej przez aktorkę i influencerkę Maję Bohosiewicz marce modowej Le Collet.

W grudniu br. zostanie otwarty drugi butik stacjonarny - tym razem w Gdańsku.

Wcześniej, bo już w listopadzie marka znacząco poszerzy swoją ofertę - planowane jest wprowadzenie kolekcji biżuterii, ale też rozszerzenie asortymentu o modę męską i dziecięcą.

Marka Le Collet powstała z zainteresowania modą, która jest jedną z pasji aktorki i influencerki Mai Bohosiewicz. Przez minione lata firma mocno się rozwinęła, a kolekcje oferowane przez nią rozchodzą się w zaledwie kilka godzin. Confidence is a choice - tak brzmi hasło marki, które jednocześnie definiuje jej najważniejsze założenie. Założycielka podkreśla, że rzeczy tworzone są z myślą o oczekiwaniach najbardziej wymagających klientek (a obecnie już też klientów), dla których moda jest sposobem na wyrażanie siebie. Prezentując modę w duchu szafy kapsułowej, Le Collet zapewnia, że każdy element ubioru idealnie komponuje się z pozostałymi.

Le Collet, Maja Bohosiewicz. Fot. Mat. pras.

Od momentu założenia naszej marki, cały czas się rozwijamy - mowa tu nie tylko o poszerzaniu asortymentu, ale również o zwiększaniu dostępności naszych produktów. Już niebawem zaprezentujemy kolekcję biżuterii, modę męską oraz dziecięcą. Przy czym cały czas na pierwszym miejscu stawiamy na najwyższą jakość w przystępnej dla klienta cenie - mówi Maja Bohosiewicz, właścicielka Le Collet.

Sprzedaż produktów odbywa się głównie za pośrednictwem sklepu e-commerce, ale też stacjonarnie. Obecnie pod szyldem marki funkcjonuje butik w Warszawie, natomiast już w grudniu odbędzie się otwarcie salonu w Gdańsku.

Poszerzamy dostępność naszych produktów stacjonarnie - już tylko niewiele ponad miesiąc dzieli nas od otwarcia kolejnego sklepu - tym razem w Trójmieście. To bardzo ważny krok, który pozwoli nam być bliżej naszych klientów - dodaje Maja Bohosiewicz.

Le Collet, Maja Bohosiewicz. Fot. Mat. pras.

Marka dba o budowanie bliskiej i bezpośredniej relacji z klientkami poprzez aktywność w mediach społecznościowych - konto marki na Instagramie obserwuje już niemal 200 tys. klientek. Na profilach Le Collet można znaleźć nie tylko informacje z pierwszej ręki dotyczące nowości w asortymencie sklepu, ale też dołączyć do społeczności osób ceniących modę na najwyższym poziomie. Le Collet to nie tylko sklep, to przestrzeń, gdzie kobiety mogą czerpać inspirację, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi na temat najnowszych trendów modowych.

- Nasze klientki są włączone w proces tworzenia kolekcji, pokazujemy im nasze propozycje, zadajemy pytania i odpowiadamy na ich potrzeby dzięki bezpośredniej komunikacji i bliskiej relacji. Dzięki nowatorskiemu podejściu do biznesu potrafimy w bardzo krótkim czasie stworzyć produkt, który odpowiada na potrzeby klientki i nie przestrzelić się z ilością zostawiając poczucie niedosytu - ponieważ wyjątkowość danej rzeczy polega również na tym, że co druga kobieta nie posiada jej w swojej szafie - podkreśla Maja Bohosiewicz.

Le Collet, Maja Bohosiewicz. Fot. Mat. pras.

Z danych firmy Statista wynika, że przychody na rynku odzieżowym wyniosą 1,74 bln dolarów w 2023 r. Oczekuje się, że rynek będzie rósł rocznie o 2,82% (CAGR 2023-2028). Największym segmentem rynku jest sektor odzieży damskiej, którego wartość rynkowa w 2023 r. ma wynosić 0,91 biliona dolarów. Również w Polsce rynek odzieżowy w jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branży.

