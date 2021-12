Lecanto zaserwuje pizzę w łódzkiej Fuzji. To druga lokalizacja w kraju

Pizzeria wynajmie 420 mkw. powierzchni w jednym z historycznych budynków kompleksu.

W drugiej połowie 2022 roku w Fuzji swój drugi lokal w Polsce otworzy pizzeria Lecentano.

Lecentano to autorski koncept Marka Zarkhina - twórcy gastronomicznego imperium, który odpowiada za ponad 220 restauracji zlokalizowanych w Europie Wschodniej oraz w Azji. Pierwsza w Polsce pizzeria pod szyldem Lecentano otworzyła się w Browarach Warszawskich, teraz restaurator postawił na Łódź i Fuzję.

- Lecentano to kolejny najemca, który potwierdza zmieniające się na rynku trendy. Restauracje coraz częściej wychodzą z zamkniętych obiektów, jak np. centra handlowe i wybierają otwarte na miasto, wielofunkcyjne przestrzenie. Fuzja jako destination place jest idealną lokalizacją dla nowatorskich gastronomicznych konceptów, które szukają dla siebie wyjątkowych i nastrojowych miejsc na kulinarnej mapie kraju. Nasz projekt odpowiada na potrzeby najemców i klientów oferując wspaniały i otwarty kompleks, którego niewątpliwym atutem jest pofabryczna XIX - wieczna zabudowa. Wierzę, że Lecentano będzie niezwykłym miejscem spotkań i kulinarnych wrażeń dla mieszkańców kompleksu, pracowników, naszych sąsiadów oraz pozostałych mieszkańców Łodzi – mówi Karolina Prędota Krystek, Head of Food and Beverage w Echo Investment.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lecentano powstanie w jednym z historycznych budynków w Ogrodach Anny w pobliżu zabytkowej elektrowni Karola Scheiblera. Klimatem nawiązywać będzie do włoskiej filozofii celebracji codzienności, będzie to zatem miejsce radosne, niezwykle przytulne, gościnne, pełne kolorów i kreatywnych pomysłów. W menu znajdzie się wypalana w piecu tradycyjna pizza serwowana w różnych wariantach oraz sekcja z włoskimi pastami. Pizza i pasta przygotowywane będą na bazie specjalnie sprowadzanej z Włoch mąki. Ze słonecznej Italii pochodzić będą też wyselekcjonowane pod kątem dań i deserów wina. W restauracji nie zabraknie również autorskich koktajli.