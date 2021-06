Leroy Merlin otwiera GIGAmarket na Bałutach w Łodzi

Leroy Merlin Polska, otworzy swój trzeci sklep na terenie Łodzi.

Będzie to pierwszy w Łodzi, GIGAmarket Łódź Bałuty, zlokalizowany w obrębie ulicy Pojezierskiej, Włókniarzy i Św. Teresy.

Powierzchnia handlowa Leroy Merlin Łódź Bałuty będzie wynosić ponad 15 tys. mkw.

Będzie to największy obiekt usługowo-handlowy w okolicy, w którym klienci znajdą ponad 40 tysięcy produktów do domu i ogrodu, dostępnych od ręki. Docelowo, oprócz różnorodnej oferty produktowej, w sklepie będzie można skorzystać z profesjonalnych usług projektowania, transportu czy montażu. W chwili obecnej trwa dostosowywanie obiektu do standardów Leroy Merlin.

- Chcemy, aby GIGAmarket Łódź Bałuty był miejscem dla wszystkich, którzy chcą stworzyć swój dom i ogród marzeń. Zarówno klienci indywidualni, jak i profesjonaliści będą mogli korzystać z wyjątkowej oferty produktów i usług, a także z rabatów i ofert specjalnych. Zespół ekspertów pomoże w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań oraz odpowie na wszystkie pytania zadawane przez odwiedzających nas klientów – mówi Jacek Skwara, Dyrektor GIGAmarketu Łódź Bałuty.

Rekrutacja do nowego sklepu w Łodzi już wystartowała. Aktualnie trwa nabór na liczne stanowiska doradców klienta, projektantów, logistyków oraz magazynierów.