Leroy Merlin Polska zapowiada podwyżki dla pracowników

Firma Leroy Merlin Polska rozwija się dynamicznie na polskim rynku już od 26 lat. Organizację tworzy ponad 13 tys. pracowników w 75 sklepach oraz centrali.

W styczniu tego roku sieć powiększyła się o dwa nowe sklepy – w Andrychowie oraz w Kołobrzegu i już zapowiedziane są otwarcia w kolejnych trzech lokalizacjach – Krakowie, Głogowie oraz Warszawie.

W związku z rozwojem firmy, w tym roku planowane jest zatrudnienie ponad 700 nowych osób, które mogą liczyć na szeroką ofertę benefitów oraz atrakcyjne wynagrodzenia.

- Chcemy doceniać naszych obecnych i przyszłych pracowników za ich codzienny wkład w budowanie i rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz jak najlepiej dopasować warunki pracy do standardów rynkowych. W związku z tym wdrożyliśmy strategię ,,Lider Rynku Wynagradzania i Produktywności”, która umożliwia nam reinwestowanie osiągniętych wyników w wynagradzanie naszych pracowników. Jest to możliwe, dzięki naszemu unikatowemu systemowi wynagradzania, który składa się z trzech filarów: wynagrodzeń brutto, premii za progresję oraz udziału w wynikach – tłumaczy Krzysztof Kordulewski, dyrektor generalny Leroy Merlin Polska.

Firmie zależy na na przyciąganiu do Leroy Merlin pracowników lubiących kontakt z ludźmi, obsługę klienta, mających doświadczenie w branży budowlano – remontowej. - Takie osoby na pewno doskonale odnajdą się w naszej organizacji, mając gwarancję rozwoju oraz docenienia – dodaje Krzysztof Kordulewski.

Leroy Merlin stawia na transparentność wynagrodzeń brutto

Każdy pracownik zna widełki płac dla swojego stanowiska. Są one także komunikowane w ogłoszeniach z ofertami pracy. Pracownicy sklepów, już na etapie rekrutacji, wiedzą ile może wynieść ich pensja. W zależności od lokalizacji sklepu i stanowiska może to być nawet 4400 zł brutto dla kasjera, 5100 zł brutto dla doradcy klienta oraz do 5500 zł brutto na stanowisku logistyka-magazyniera.

Od tego roku, zwiększona została też częstotliwość weryfikacji wynagrodzeń. Każdy pracownik ma aż dwa razy w roku szansę na podwyżkę swojego wynagrodzenia, w zależności od wzrostu kompetencji czy stażu pracy. Szacowany budżet na podwyżki wynagrodzeń w 2022 r. wyniesie około 60 mln zł.

Premia za progresję

Dodatkowo, co kwartał istnieje możliwość uzyskania przez pracowników na wszystkich stanowiskach premii za progresję, czyli dodatkowych środków finansowych, zależnych od osiągniętego przez firmę obrotu. W ubiegłym roku średni kwartalny poziom premii za progresję wyniósł 16-20 proc. W tym roku premia może wynieść nawet 30 proc. kwartalnego wynagrodzenia. Na ten cel szacowane jest przeznaczenie około 68 mln zł.

Trzecim filarem wynagradzania jest udział w wynikach. Jest to podział między pracowników pracujących co najmniej pół roku, części wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku, który można przeznaczyć na akcjonariat pracowniczy, co stanowi stabilną i efektywną formę oszczędzania. Możliwość inwestowania w akcje firmy wyróżnia Leroy Merlin Polska na tle konkurencji i jest docenianym benefitem, z którego korzysta ok. 90 proc. pracowników. Zgodnie z założeniami, w tym roku mln zł.

Inne benefity dla pracowników

Poza atrakcyjnym systemem wynagradzania pracownicy Leroy Merlin Polska mogą liczyć również na szereg innych benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć sportowych czy służbowy smartfon, który można wykorzystywać do celów prywatnych. Każdy pracownik może skorzystać z licznych kursów i szkoleń oraz przystąpić do programów rozwojowych. W 2021 r. firma przeznaczyła na szkolenia ponad 5,5 mln zł, co pozwoliło znacznej liczbie pracowników podnieść swoje kompetencje. W ubiegłym roku została również nawiązana współpraca z platformą eTutor, dzięki której każdy z pracowników, a także ich bliscy mają możliwość nauki języków: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego.