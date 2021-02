Leroy Merlin z drugim sklepem w Bydgoszczy w miejsce Tesco

Nowy sklep, o powierzchni blisko 11 000 mkw., będzie mieścił się w pasażu handlowym przy ul. Toruńskiej 101, w miejsce supermarketu Tesco. Po zakończeniu przebudowy, klienci nowego sklepu zyskają dostęp do oferty ponad 42 000 dostępnych od ręki produktów. Dla klientów dostępnych będzie prawie 1000 miejsc parkingowych na parkingu podziemnym oraz przed sklepem, a także wiata i uchwyty na rowery dla miłośników jednośladów.

- W dzisiejszym świecie liczy się szybkość i łatwość dotarcia do niezbędnych produktów i usług, dlatego takim zainteresowaniem cieszą się między innymi sklepy internetowe. Jednak na samym końcu procesu decyzyjnego, związanego z tak ważnym dla nas miejscem jakim jest dom, mieszkanie czy ogród, każdy z nas chce mieć możliwość zobaczyć jak to czego szukamy wygląda w rzeczywistości i móc to zakupić ,,od ręki”. Liczą się również pomysły, inspiracje i kompetencje doradców, którzy mogą rozwiać wątpliwości odnośnie zastosowania danego produktu. To wszystko znaleźć będzie można w naszym nowym sklepie, wyróżniającym się m.in. unikalną strefą projektową, gdzie klienci będą mogli również skorzystać z usług profesjonalnych projektantów wnętrz, którzy pomogą w zaprojektowaniu kuchni, łazienki czy salonu marzeń. – podsumowuje Czesław Pranczk, dyrektor sklepu.

Obecnie trwa rekrutacja do nowo powstającego sklepu, w którym zatrudnienie znajdzie 160 pracowników.