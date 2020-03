Leszek Sikora, ECE o Tarczy: To operacja, której złe skutki możemy naprawiać długie miesiące

Zawieszenie umów najmu w galeriach handlowych do czasu zniesienia zakazu handlu to tylko jeden z zapisów dotyczących branży handlowej w przyjętej przez Sejm specustawie. - Kwestie szczególnych uregulowań czynszu i innych warunków najmu, właśnie w kryzysowej sytuacji, należy pozostawić indywidualnym uzgodnieniom pomiędzy stronami umowy. Wynajmujący nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani upadłością swoich partnerów - mówi dla PropertyNews.pl Leszek Sikora, dyrektor zarządzający ECE Projektmanagement Polska.

- Centra handlowe stanowią istotną część polskiej gospodarki, podstawowy kanał zbytu dla producentów i handlowców dóbr konsumpcyjnych, są istotnym elementem miejskiej infrastruktury, źródłem podatków lokalnych i krajowych. Centra handlowe tworzą bezpośrednio i pośrednio ponad 400 tys. miejsc pracy, dają zlecenia tysiącom firm wszystkich branż, są ważnym elementem rynku finansowego i inwestycyjnego - przypomina Leszek Sikora, dyrektor zarządzający ECE Projektmanagement Polska.

- Właściciele centrów handlowych kredytując swoje inwestycje w bankach lub angażując kapitał własny liczą na stabilność przepisów i równe traktowanie przez prawo. I o taką właśnie równość wobec prawa apelują wraz z operatorami centrów handlowych od początku kryzysu epidemicznego. Nie wiemy, jak ostatecznie wyglądać będzie rozwiązanie ustawowe w zakresie zmniejszenia obciążenia najemców czynszem za okres zamknięcia ich lokali, jednak przerzucenie na wynajmujących całości kosztu tego zwolnienia jest nieefektywne i niesprawiedliwe. Ta regulacja obejmuje bez różnicy globalnych potentatów handlowych, jak i lokalne, drobne podmioty, nie wnikając w ich faktyczne możliwości obsługi zobowiązań - mówi Leszek Sikora. - Uważam, że kwestie szczególnych uregulowań czynszu i innych warunków najmu, właśnie w kryzysowej sytuacji należy pozostawić indywidualnym uzgodnieniom pomiędzy stronami umowy. Wynajmujący nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani upadłością swoich partnerów, nawet w warunkach spokojnego rynku zdarzają się interwencje w warunki naszej współpracy w najlepiej pojętym wspólnym interesie najemców i naszych galerii.

Zdaniem dyrektora zarządzającego ECE Projektmanagement Polska, arbitralne zawieszenie obowiązywania umów najmu ma szereg innych skutków. – Co z pozostałymi wzajemnymi zobowiązaniami, gwarancjami i kaucjami, dostępem do magazynów i lokali, remontami i serwisem urządzeń? Czasowe nieobowiązywanie umów najmu, zgodnie z projektem ustawy nieograniczone w czasie, to śmiertelne zagrożenie dla relacji z bankami finansującymi, wycen naszych obiektów i możliwości obrotu nimi - mówi Leszek Sikora. - Obawiam się, że mamy do czynienia z operacją, której złe skutki możemy naprawiać długie miesiące, a to i tak przy założeniu, że okres zamknięcia nie będzie się przedłużał o kolejne tygodnie.